Под ударом оказались пять больших энергетических подстанций: враг атаковал 10 регионов

Російська атака по Україні / Фото Сергій Корецький
Враг продолжает целенаправленно уничтожать критически важную инфраструктуру Украины в преддверии зимы. На этот раз под прицелом оказались ключевые узлы, обеспечивающие баланс всей системы.
Какие объекты подверглись ударам ночью
Российские войска совершили масштабную атаку, запустив дроны и ракеты по 10 областям Украины, о чем сообщил действующий премьер-министр Сергей Корецкий.
Главной целью врага стали пять больших энергетических подстанций в Полтавской, Днепропетровской, Винницкой и Кировоградской областях.
Обратите внимание! Именно через эти транзитные узлы электроэнергия передается между различными регионами нашей страны.
На местах продолжается ликвидация последствий атак. Благодарю энергетиков, спасателей, полицейских и всех, кто этой ночью помогал и продолжает помогать людям
Что известно о предыдущих атаках на энергетику
Напомним, что враг не прекращает атаки на украинскую энергетику. В частности, по состоянию на 10 ноября самая сложная ситуация в энергосистеме сохраняется в Киевской и Днепропетровской областях. Еще в четырех регионах ввели режим аварийных отключений электричества.
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Кроме того, 9 ноября сообщили о российском ударе по Трипольской ТЭС. Последствия повреждений серьезны.
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