Под ударом оказались пять больших энергетических подстанций: враг атаковал 10 регионов

Какие объекты подверглись ударам ночью

Российские войска совершили масштабную атаку, запустив дроны и ракеты по 10 областям Украины, о чем сообщил действующий премьер-министр Сергей Корецкий.

Adv

Главной целью врага стали пять больших энергетических подстанций в Полтавской, Днепропетровской, Винницкой и Кировоградской областях.

Обратите внимание! Именно через эти транзитные узлы электроэнергия передается между различными регионами нашей страны.

На местах продолжается ликвидация последствий атак. Благодарю энергетиков, спасателей, полицейских и всех, кто этой ночью помогал и продолжает помогать людям– написал Корецкий.

Что известно о предыдущих атаках на энергетику

Напомним, что враг не прекращает атаки на украинскую энергетику. В частности, по состоянию на 10 ноября самая сложная ситуация в энергосистеме сохраняется в Киевской и Днепропетровской областях. Еще в четырех регионах ввели режим аварийных отключений электричества.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Кроме того, 9 ноября сообщили о российском ударе по Трипольской ТЭС. Последствия повреждений серьезны.