Энергетика Украины: в двух регионах сложная ситуация, в четырех – аварийные отключения

Что произошло в энергосистеме и кого касаются ограничения

В результате ночных ударов по ключевым подстанциям и теплоцентралям без электроэнергии оказалась часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях, о чем сообщают в Министерстве энергетики Украины.

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Обратите внимание! Из-за критического снижения напряжения в Киеве, а также в Харьковской, Полтавской и Сумской областях специалисты "Укрэнерго" вынуждены прибегать к аварийным отключениям.

Как отмечают в ведомстве, наиболее сложной остается ситуация в Киевской и Днепропетровской областях, где ремонтные бригады работают круглосуточно.

В то же время в Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях электроснабжение уже удалось полностью восстановить.

В настоящее время в большинстве регионов Украины продолжают действовать графики почасовых отключений, а для промышленного сектора введены жесткие лимиты мощности.

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Энергетики предупреждают, что из-за постоянных воздушных тревог и угрозы новых ударов ситуация может меняться по несколько раз в час. Возвращение к прогнозируемым графикам станет возможным только после полной стабилизации сети.

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Что известно о предыдущих ударах по инфраструктуре

Стоит напомнить, что энергетический террор не прекращается с начала месяца. Только за прошедшую неделю Россия более 120 раз целенаправленно атаковала энергетический и нефтегазовый секторы Украины.

В частности, 9 ноября стало известно об атаке на Трипольскую ТЭС. Согласно информации, повреждения значительные.