Серьезные последствия: Россия совершила атаку на важную украинскую ТЭС

Что произошло с ключевым энергетическим объектом Украины

Еще с конца сентября российские войска существенно увеличили интенсивность ударов по Трипольской ТЭС, кардинально изменив тактику атак, о чем сообщили в ПАО "Центрэнерго".

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Теперь во время российских атак одновременно применяют баллистические ракеты и реактивные ударные дроны, пытаясь пробить защитные сооружения.

Сергей Исаченко Генеральный директор ПАО "Центрэнерго" На Трипольской ТЭС обустроены защитные сооружения. В то же время характер российских атак существенно изменился. В течение короткого времени противник может применять против одного объекта различные виды вооружения, в частности баллистические ракеты и реактивные дроны. Это создает новые вызовы для защиты энергетической инфраструктуры.

Последствия этих комбинированных обстрелов чрезвычайно серьезны для энергогенерации.

Обратите внимание! Точные масштабы разрушений и суммы убытков специалисты смогут назвать только после детального обследования поврежденного оборудования, по результатам которого начнутся восстановительные работы.

Напомним, что 30 сентября стало известно об ударе по Трипольской ТЭС. Однако из соображений безопасности компания не сообщила много подробностей о ситуации.

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А 3 ноября враг совершил атаку на целых три ТЭС ДТЭК. В частности, они прекратили выработку электроэнергии.