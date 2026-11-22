Про це повідомили в Укренерго.

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Коли не буде світла 23 листопада?

У понеділок, 23 листопада, у частині областей цілодобово діятимуть планові відключення електроенергії:

для промисловості – графіки обмеження потужності;

для всіх категорій споживачів – графіки погодинних відключень (від 1 до 3,5 черг).

Точний розклад знеструмлень за конкретними адресами громадянам радять перевіряти на офіційних ресурсах та сторінках місцевих операторів систем розподілу.

Ситуація в об'єднаній енергосистемі залишається динамічною, тому обсяг обмежень може змінюватися впродовж доби.

У вечірньому зверненні 22 листопада Володимир Зеленський повідомив, що Росія змінила тактику ударів по енергетиці. Тепер російські війська намагаються знищувати електромережі та лінії електропередач, щоб відрізати від електропостачання Одеську область і Дніпропетровщину. За його словами, ситуація в цих регіонах складна, є значні відключення світла.

В Одесі вже відновили електропостачання критичної інфраструктури та працюють над забезпеченням альтернативних джерел живлення.

Ремонтні бригади також працюють у Дніпрі, Кам'янському, Харківській і Полтавській областях.