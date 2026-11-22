Про це повідомили в ОВА.

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Яка ситуація зі світлом у Дніпрі?

Внаслідок російських атак частково без світла залишилися міста Дніпро і Самар. Критична інфраструктура працює на генераторах.

Влада обіцяє, що відновлювальні роботи почнуться, щойно дозволить безпекова ситуація.

За даними ЗМІ, Дніпро частково занурилося у темряву. Наразі через знеструмлення в деяких районах зникло освітлення вулиць та повністю зупинилась робота електротранспорту. Також відсутнє живлення в будинках.

Дніпро без вуличного освітлення / Фото Суспільне

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Окрім ударів по енергетиці, Росія продовжує бити по цивільній інфраструктурі. У Дніпрі пошкоджені житлові будинки. Загинула жінка. У тяжкому стані 22-річний чоловік. 49-річний чоловік – у стані середньої тяжкості.

Мер Дніпра Борис Філатов емоційно відреагував на черговий обстріл міста. Він звернувся до президента США Дональда Трампа з наступним проханням:

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Пане президенте Трамп, спитайте, будь ласка, свого "друга", навіщо він знову занурив Дніпро у блекаут та розх**чив нам 18 тролейбусів?"

Росіяни вчергове обстріляли Дніпро / Фото з телеграм-каналу Філатова

Нагадаємо, Дональд Трамп публічно назвав Володимира Путіна своїм другом, а потім ще підкріпив ці слова промовистим дописом.

За словами Філатова, унаслідок вечірньої російської атаки на Дніпро загорілося депо електротранспорту. Також пошкоджено магістральний трубопровід. Через це постраждала жінка, яка проїжджала повз автомобілем.

Загалом пошкоджено 18 тролейбусів. У них вибиті вікна, понівечені двері, сидіння та кузови. Ще один технічний тролейбус, який використовували для ремонту транспорту на маршрутах, повністю згорів.

У депо також пошкоджені цехи – майже всі вікна вибиті.

Наслідки удару по депо електротранспорту / Фото з телеграму Філатова