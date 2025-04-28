Це радше зхоже на стратегічну комунікацію, ніж на військову підготовку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ресурс @OSPSF у соціальній мережі X та Army Recognition Group.

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Пакистан розгордає винищувачі на тлі напруженості з Індією

Після теракту у провінції Кашмір відносити Пакистану та Індії загострилися.

Розгортання винищувачів розглядається як демонстрація сили пакистанських повітряних сил. Водночас аналітики вважають, що оприлюднення цих даних більше є елементом стратегічної комунікації, а не підготовкою до реальних бойових дій.

Фахівці наголошують, що Пакистан отримав експортну версію ракети PL-15 виробництва КНР, яка, на відміну від оригінальної китайської моделі з дальністю до 300 кілометрів, має обмежений радіус дії — до 145 кілометрів, що значно впливає на її ефективність, незважаючи на модернізацію винищувачів JF-17 Block III.

Ці літаки, які стали на озброєння у 2024 році, оснащені радіолокаційною станцією KLJ-7A з активною фазованою решіткою (АФАР), що дозволяє одночасно відслідковувати кілька цілей і протидіяти електронним перешкодам.

Втім, у бойовому складі PAF таких машин поки що небагато: з приблизно 150 винищувачів JF-17 усіх модифікацій лише 45–50 належать до версії Block III. Решта – це старіші варіанти Block I та II з механічними радарами KLJ-7, які не сумісні з можливостями використання PL-15E.

У випадку прямого конфлікту перевага в повітрі залишається за Індією, яка має на озброєнні зенітно-ракетні комплекси С-400 із дальністю перехоплення до 400 кілометрів, а також винищувачі Rafale, оснащені ракетами великої дальності Meteor.

Водночас слід зазначити, що остання модернізована версія ракети Meteor все ж поступається китайській PL-15 за дальністю дії, яка складає всього до 100 кілометрів.

"Хоча оголошення про розгортання PL-15E демонструє намір Пакистану модернізувати свої ВПС і зміцнити свою стримувальну позицію, її фактичний вплив залишається обмеженим технологічними, чисельними та логістичними обмеженнями", – підсумували аналітики.