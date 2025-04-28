Відповідну заяву керівник пакистанського оборонного відомства зробив у понеділок, 28 квітня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на агентство Reuters.

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Що заявили у Пакистані

За словами пакистанського міністра оборони, вторгнення Індії на територію Пакистану є неминучим після відкриття вогню по туристах у Кашмірі, через що загинули 26 туристів. Нью-Делі звинувачує Ісламабад у підтримці терористів.

Ми зміцнили наші сили, тому що зараз це неминуче. Отже, у цій ситуації повинні бути прийняті деякі стратегічні рішення, тому ці рішення були прийняті,

– заявив Асіф.

Він уточнив, що пакистанські військові поінформували уряд про можливість нападу з боку Нью-Делі. Тому, Ісламабад перебуває в стані підвищеної готовності, а ядерну зброю застосовуватиме лише в разі "прямої загрози нашому існуванню".

Нагадаємо, 22 квітня 2025 року в Пахалгамі ( або Кашмір) стався теракт, внаслідок якого загинули 26 індійських туристів. Відповідальність узяло на себе угруповання The Resistance Front, пов'язане з пакистанською Lashkar-e-Taiba.