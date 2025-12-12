Трагічну звістку повідомили на сторінці Боринської селищної ради, передає 24 Канал.

Що відомо про полеглого бійця?

Встановлено, що старший солдат Ігор Кубан, уродженець і мешканець села Нижнє Висоцьке на Львівщині, загинув під час бойових дій.

За уточненими даними, військовий поліг 28 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Лисівка Покровського району Донецької області.



Полеглий воїн Ігор Кубан / Фото Боринська селищна рада

У громаді зазначають, що Ігор Кубан сумлінно служив Україні, був вірний військовій присязі та до кінця залишався на своїй позиції, виконуючи обов'язок перед державою.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять і шана Герою!

