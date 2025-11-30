Чили регулярно сталкивается с серьезными сейсмическими событиями. Именно здесь в 1960 году было зафиксировано самое мощное землетрясение в истории наблюдений – магнитудой 9,5, которое вызвало цунами и привело к тысячам жертв. Однако та катастрофа была вызвана "мегаразломом" на относительно небольшой глубине. Событие же в Калами имело совсем другую природу: эпицентр залегал на глубине 125 километров внутри тектонической плиты, опускающейся, рассказывает 24 Канал со ссылкой на SciTechDaily.

Как глубокое землетрясение нарушило известные законы сейсмологии?

Обычно землетрясения на такой глубине дают слабые поверхностные толчки. Однако в Калами ситуация была другой. Группа ученых из Техасского университета в Остине опубликовала исследование в журнале Nature Communications, где описала геологические процессы, что значительно усилили колебания.

Ведущий автор исследования Жэ Цзя отметил, что эти чилийские события вызывают более сильную тряску, чем обычно ожидается от землетрясений средней глубины, и могут быть достаточно разрушительными. Цель ученых – понять механизм их возникновения для улучшения долгосрочного планирования и реагирования на чрезвычайные ситуации.

Долгое время считалось, что землетрясения средней глубины возникают из-за "обезвоживания хрупкости". Когда тектоническая плита погружается в горячие недра Земли, давление и температура вытесняют воду из минералов. Это ослабляет породы, вызывает трещины и приводит к разрыву. Считалось, что этот процесс останавливается, когда температура превышает 650 градусов по Цельсию.

Однако землетрясение в Калами было настолько мощным, что преодолело этот температурный предел. Исследователи выяснили, что разрыв ушел на 50 километров глубже, в еще более горячие зоны, благодаря второму механизму – "тепловому разгону". Огромное трение от начального сдвига сгенерировало значительное количество тепла на острие разрыва, что еще больше ослабило материал и ускорило распространение трещины.



Механика усиления землетрясения описана в работе ученых / Фото Жэ Цзя

Жэ Цзя отметил, что это первый случай, когда землетрясение средней глубины нарушило предположение, перейдя из холодной зоны в очень горячую и двигаясь со значительно более высокой скоростью.

Чтобы воссоздать картину события, команда интегрировала различные типы анализа: сейсмические данные из Чили, геопозиционирование через спутниковые системы (GNSS) для измерения смещения разлома, а также компьютерное моделирование температур и состава пород. Соавтор исследования Торстен Бекер отметил, что ожидание большого землетрясения в Чили стимулирует развертывание новых сейсмометров и геодезических станций.

Понимание того, как именно происходят толчки на разных глубинах, поможет прогнозировать степень будущих разрушений и совершенствовать системы раннего предупреждения.