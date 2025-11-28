Для чего живым существам сознание?

В последние десятилетия интерес к научному изучению сознания резко возрос, однако ключевой вопрос до сих пор открыт: какую эволюционную задачу оно выполняет? Команды профессоров Альберта Неувена и Онура Гюнтюркюна из Рурского университета в Германии представили новый взгляд на происхождение сознания, а также объяснили, что могут рассказать об этом птицы. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на их работу в журнале Philosophical Transactions of the Royal Society B.

Три этапа развития сознания

Альберт Неувен и Карлос Монтемайер выделяют три уровня сознания, выполняющих различные функции.

Первый уровень – базовое возбуждение. По словам Неувена, это самая древняя форма сознательного состояния. Ее роль – запускать реакцию тревоги в угрожающих ситуациях и помогать организму выжить. Боль в этом процессе является самым эффективным сигналом о повреждении тела и возможной опасности.

Второй уровень – общая бдительность. Эта способность позволяет концентрироваться на одном важном стимуле среди многих. Например, когда мы видим дым, то автоматически переключаем внимание на его источник. Монтемайер отмечает, что этот тип сознания помогает не только замечать простые причинно-следственные связи, но и формировать сложные научные выводы.

Третий уровень – рефлексивное (само)сознание. Люди и некоторые животные способны осознавать себя, анализировать собственные мысли, переживания и планы. Такое сознание помогает строить образ себя, сотрудничать с другими и интегрироваться в общество. Одно из самых простых проявлений – узнавание собственного отражения в зеркале, которое дети осваивают примерно в 18 месяцев. Некоторые животные, в частности дельфины, шимпанзе и сороки, также демонстрируют эту способность.

Как птицы воспринимают мир?

Как пишет SciTechDaily, во второй работе Джанмарко Мальдарелли и Онур Гюнтюркюн доказывают, что птицы могут иметь базовые формы сознательного опыта, и приводят три аргумента.

Сенсорное восприятие. Опыты свидетельствуют, что птицы не просто автоматически реагируют на стимулы, а субъективно их переживают. Например, голуби по-разному трактуют неоднозначные изображения, а у ворон регистрировали нервные сигналы, которые отражают именно внутреннее восприятие, а не физическое наличие стимула.

Структура мозга. Хотя мозг птиц устроен иначе, чем у млекопитающих, в нем есть функциональные аналоги, способные обеспечивать сознательные процессы. Гюнтюркюн объясняет, что зона NCL, которую сравнивают с префронтальной корой человека, имеет чрезвычайно плотные связи и позволяет интегрировать информацию. По своей организации это напоминает механизмы, описанные теорией Global Neuronal Workspace.

Формы самосознания. Некоторые виды птиц проходят зеркальный тест, но другие демонстрируют не менее интересные проявления самовосприятия. Например, голуби и куры различают отражение и реального родственника и ведут себя по-разному в зависимости от ситуации. Это свидетельствует о базовых формах ситуативной самоидентификации.

В целом исследования показывают, что сознание могло возникнуть значительно раньше и быть присущим большему количеству видов, чем считалось. При этом сложной коры головного мозга необязательно требуется – различные структуры могут эволюционно приводить к похожим функциональным решениям.

Действительно ли мы используем всего 10% возможностей своего мозга?

Вообще невозможно, чтобы 90% мозга не использовались или использовались не в полной мере. Наш мозг сформирован в процессе естественного отбора. Его масса составляет 2 – 3% массы всего тела и он потребляет 20% кислорода и питательных веществ. Другими словами, это дорого выращивать и использовать мозговую ткань. Поэтому маловероятно, чтобы организм тратил 1/5 часть всех ресурсов на содержание слабо задействованного органа. Данные клинической неврологии и нейропсихологии также отрицают этот миф. Обе науки имеют дело с последствиями повреждения мозга. По словам специалистов, даже незначительные повреждения мозговой ткани имеют серьезные последствия, сказывающиеся на жизнедеятельности человека. Например, вследствие инсульта (нарушение мозгового кровообращения) происходит повреждение частей головного мозга. В зависимости от того, где именно произошло повреждение будут наблюдаться те или иные нарушения.

Человек может потерять способность улыбаться, говорить или шевелить конечностями. А пациенты в вегетативном состоянии, когда повреждено почти 50% мозговой ткани, вообще теряют способность оставаться в сознании, то есть думать, вспоминать, воспринимать и обрабатывать информацию привычным способом. Если бы 90% мозга действительно оставались незадействованными – такие процессы бы не происходили. Электрическая стимуляция различных участков мозга, осуществленная во время нейрохирургических вмешательств, так же доказывает отсутствие в мозге "тихих зон". То есть просто не существует участков, которые бы не были вовлечены в те или иные психические или нейрофизиологические процессы.