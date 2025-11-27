Новые данные, полученные нейробиологами из Кембриджа и Питтсбурга, свидетельствуют: мозг не является стабильной системой, а постоянно перестраивается. Исследователи проанализировали МРТ-сканы 3 802 человек в возрасте от младенцев до 90 лет и обнаружили четыре возрастных рубежа, после которых структура мозга резко меняется. Это примерно 9, 32, 66 и 83 года - они разделяют жизнь на пять эпох: детство, подростковость, взрослость, раннее старение и позднее старение. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на исследование из журнала Nature Communications.

Что именно происходит с мозгом в течение жизни?

Команда объясняет: в течение жизни мозговые сети становятся то плотнее, то более разреженными, меняется эффективность их работы и степень специализации различных участков. Новое исследование стало первым, которое смогло проследить все эти периоды в одном большом наборе данных.

Первая эпоха длится примерно до 9 лет. В это время быстро растут как серое вещество, состоящее преимущественно из тел нейронов, так и белое вещество, богатое аксональными волокнами. Ближе к началу полового созревания избыток связей постепенно "подчищается", а нейронные сети становятся более эффективными.

Подростковый период сопровождается скачком в выработке половых гормонов и дальнейшим развитием белого вещества. Коммуникация между различными участками мозга совершенствуется как локально, так и глобально.

Следующий рубеж - около 32 лет. Именно тогда, по словам авторов работы, структура мозга стабилизируется наиболее заметно. Это согласуется с другими исследованиями, которые показывают, что интеллектуальные и личностные характеристики достигают плато примерно в этот период. Хотя часто считается, что мозг дорастает до полной зрелости в двадцатых, новые данные свидетельствуют: завершение изменений в крупных сетях происходит значительно позже.

После этого начинается длительный этап взросления, когда отделы мозга постепенно становятся более разграниченными и специализированными. Эта тенденция длится несколько десятилетий и меняется только примерно в 66 лет - тогда появляются первые признаки возрастного ухудшения структуры. Ежегодно сети становятся менее плотными, а коммуникация между ними - менее эффективной, что связано с постепенной дегенерацией белого вещества.

Как пишет Science Alert, последний этап наступает примерно в 83 года. В этот период глобальные сети ослабевают настолько, что локальные участки мозга вынуждены брать на себя большую часть когнитивной работы. Хотя выборка людей этого возраста в исследовании была меньше, ученые отмечают: эта эпоха характеризуется выразительным переходом от глобальной к локальной организации мозга.

Авторы отмечают, что многие детали влияния этих изменений на здоровье и поведение пока неизвестны. Необходимы более детальные исследования отдельных возрастных периодов, в частности среди пожилых людей. Например, недавние работы показали, что менопауза также связана со специфическими структурными изменениями мозга - вероятно, именно они влияют на такие симптомы, как "мозговой туман".

По словам исследователей, понимание этих пяти эпох может помочь объяснить, почему мозг ведет себя по-разному в разные периоды жизни - от трудностей с обучением в детстве до риска деменции в старшем возрасте.

Действительно ли мы используем всего 10% возможностей своего мозга?

Во-первых, вообще невозможно, чтобы 90% мозга не использовались или использовались не в полной мере. Наш мозг сформирован в процессе естественного отбора. Его масса составляет 2 – 3% массы всего тела и он потребляет 20% кислорода и питательных веществ. Другими словами, это дорого выращивать и использовать мозговую ткань. Поэтому маловероятно, чтобы организм тратил 1/5 часть всех ресурсов на содержание слабо задействованного органа. Данные клинической неврологии и нейропсихологии также отрицают этот миф. Обе науки имеют дело с последствиями повреждения мозга. По словам специалистов, даже незначительные повреждения мозговой ткани имеют серьезные последствия, сказывающиеся на жизнедеятельности человека. Например, вследствие инсульта (нарушение мозгового кровообращения) происходит повреждение частей головного мозга. В зависимости от того, где именно произошло повреждение будут наблюдаться те или иные нарушения.

Что происходит с участками мозга, которые не используются? Они либо дегенерируют, или перебирают на себя функции соседних участков. Другими словами, вполне рабочий участок мозга не остается без работы.