Несмотря на атмосферу праздника экономии, черная пятница давно стала инструментом влияния на наше поведение. Ученые отмечают: скидки работают не только как выгодное предложение, а как специально построенный психологический механизм, который ускоряет принятие решений. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Science Alert.

Смотрите также Шедевр за почти полмиллиарда долларов: как выглядит самая дорогая картина в мире

Как распродажи меняют работу мозга?

В обычных условиях мы тщательно взвешиваем аргументы перед покупкой: сравниваем характеристики, смотрим отзывы, оцениваем бюджет. Однако в ситуациях давления мозг снижает порог необходимой информации. Когда время ограничено, решения принимаются быстрее – и на основе меньшего количества данных. В естественных условиях такая реакция полезна, например, когда нужно мгновенно отреагировать на опасность. Но во время распродаж это превращается в импульсивные расходы.

Кроме скорости, на нас влияет и ощущение дефицита. Когда сайт показывает, что товаров осталось "только 8" или "12 пользователей просматривают этот продукт", формируется ощущение соревнования. Мозг начинает переоценивать ценность вещи, а срабатывает эффект: "если другие это берут, значит, это хорошее предложение". Из-за страха упустить возможность мы реже проверяем гарантию, качество или долгосрочную выгоду.

Как пишет The Conversation, этот процесс тесно связан с феноменом скорость–точность. Когда мы спешим, возрастает вероятность ошибки. Мозг ищет короткие пути, оценивая не самое важное – например, сколько людей просматривает товар – вместо технических характеристик или общей стоимости владения. А сообщение об ограниченном количестве товаров уменьшает желание искать альтернативы. Когда кажется, что предложение может исчезнуть, мы избегаем риска пропустить "выгоду" и действуем быстрее.

Розничные сети активно используют это: таймеры, баннеры "только сегодня", оповещения об ограниченных складах – все это создает искусственную срочность. Хотя иногда быстрые решения действительно спасают жизни – как при эвакуации во время пожарной тревоги – во время распродаж они работают в пользу продавца, а не покупателя. Поэтому в момент, когда мозг переключается в режим "успеть", вопрос "действительно ли это нужно?" отходит на второй план.

Черная пятница кажется праздником экономии, но на самом деле это демонстрация того, как легко управлять нашими реакциями. Каждый таймер, каждое "осталось 3 штуки" рассчитаны на ускорение нашего выбора. И понимание этих механизмов помогает вернуть контроль.

Как не попасть в ловушку скидок?

Планируйте покупки заранее – список потребностей еще до старта акций уменьшит влияние спешки.

Установите бюджет и держите его перед глазами, чтобы уравновесить эффект дефицита.

Сделайте паузу перед оплатой – короткий перерыв возвращает рациональность.

Спросите себя: "Я бы взял это без скидки?" Это смещает фокус на реальную ценность товара.

Наслаждаться скидками вполне нормально, но стоит помнить, как именно наш мозг реагирует на агрессивные маркетинговые приемы – и кто выигрывает больше всего от этой скорости.

Почему не стоит делать из искусственного интеллекта личного психотерапевта?

Ученые из Университета Брауна обнаружили серьезные нарушения этических стандартов в работе чат-ботов с искусственным интеллектом, которые позиционируют себя как инструменты для поддержки психического здоровья. Исследователи протестировали популярные ИИ-модели и обнаружили опасные тенденции в их ответах пользователям, которые переживают эмоциональные трудности.

Эксперты предупреждают, что люди в уязвимом состоянии, которые обращаются к этим системам за помощью и выражают вредные или нездоровые мысли, получают лишь подтверждение своих убеждений. В отличие от настоящего терапевта, который валидирует чувства пациента, но указывает на нездоровые паттерны мышления и помогает их изменить, чат-бот просто поддерживает любые утверждения пользователя.