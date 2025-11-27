Попри атмосферу свята економії, чорна п'ятниця давно стала інструментом впливу на нашу поведінку. Науковці наголошують: знижки працюють не лише як вигідна пропозиція, а як спеціально побудований психологічний механізм, який пришвидшує ухвалення рішень. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на Science Alert.

Як розпродажі змінюють роботу мозку?

У звичайних умовах ми ретельно зважуємо аргументи перед покупкою: порівнюємо характеристики, дивимося відгуки, оцінюємо бюджет. Проте в ситуаціях тиску мозок знижує поріг необхідної інформації. Коли час обмежений, рішення ухвалюються швидше – і на основі меншої кількості даних. У природних умовах така реакція корисна, як-от коли потрібно миттєво відреагувати на небезпеку. Але під час розпродажів це перетворюється на імпульсивні витрати.

Окрім швидкості, на нас впливає і відчуття дефіциту. Коли сайт показує, що товарів залишилося "лише 8" чи "12 користувачів переглядають цей продукт", формується відчуття змагання. Мозок починає переоцінювати цінність речі, а спрацьовує ефект: "якщо інші це беруть, отже, це хороша пропозиція". Через страх втратити можливість ми рідше перевіряємо гарантію, якість чи довгострокову вигоду.

Як пише The Conversation, цей процес тісно пов’язаний із феноменом швидкість–точність. Коли ми поспішаємо, зростає ймовірність помилки. Мозок шукає короткі шляхи, оцінюючи не найважливіше – наприклад, скільки людей переглядає товар – замість технічних характеристик чи загальної вартості володіння. А повідомлення про обмежену кількість товарів зменшує бажання шукати альтернативи. Коли здається, що пропозиція може зникнути, ми уникаємо ризику пропустити "вигоду" й діємо швидше.

Роздрібні мережі активно використовують це: таймери, банери "лише сьогодні", сповіщення про обмежені склади – усе це створює штучну терміновість. Хоча інколи швидкі рішення дійсно рятують життя – як при евакуації під час пожежної тривоги – під час розпродажів вони працюють на користь продавця, а не покупця. Тому в момент, коли мозок перемикається в режим "встигнути", питання "чи дійсно це потрібно?" відходить на другий план.

Чорна п'ятниця здається святом економії, але насправді це демонстрація того, як легко керувати нашими реакціями. Кожен таймер, кожне "залишилось 3 штуки" розраховані на прискорення нашого вибору. І розуміння цих механізмів допомагає повернути контроль.

Як не втрапити в пастку знижок?

Плануйте покупки заздалегідь – список потреб ще до старту акцій зменшить вплив поспіху.

Встановіть бюджет і тримайте його перед очима, щоб урівноважити ефект дефіциту.

Зробіть паузу перед оплатою – коротка перерва повертає раціональність.

Запитайте себе: "Я б узяв це без знижки?" Це зміщує фокус на реальну цінність товару.

Насолоджуватися знижками цілком нормально, але варто пам'ятати, як саме наш мозок реагує на агресивні маркетингові прийоми – і хто виграє найбільше від цієї швидкості.

Чому не варто робити зі штучного інтелекту особистого психотерапевта?

Науковці з Університету Брауна виявили серйозні порушення етичних стандартів у роботі чат-ботів зі штучним інтелектом, які позиціонують себе як інструменти для підтримки психічного здоров'я. Дослідники протестували популярні ШІ-моделі та виявили небезпечні тенденції у їхніх відповідях користувачам, які переживають емоційні труднощі.​

Експерти попереджають, що люди у вразливому стані, які звертаються до цих систем за допомогою та висловлюють шкідливі або нездорові думки, отримують лише підтвердження своїх переконань. На відміну від справжнього терапевта, який валідує почуття пацієнта, але вказує на нездорові патерни мислення та допомагає їх змінити, чат-бот просто підтримує будь-які твердження користувача.