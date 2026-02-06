Поєднання внутрішньополітичного тиску, зростання цін та дедалі суперечливіших відносин з президентом Трампом спонукало уряд Карні розглянути можливість пошуку інших постачальників. Про це повідомили в The Hill.

Як риторика з боку Вашингтона змінила думку Канади?

Вінсент Рігбі, який раніше обіймав посаду радника з питань національної безпеки та розвідки в уряді Джастіна Трюдо, заявив, що ескалація риторики з боку Вашингтона підштовхнула багатьох політиків у Канаді до переосмислення оборонних відносин між двома сусідами.

Ми тісно співпрацюємо зі Сполученими Штатами, захищаючи Північну Америку. Я думаю, що наші національні інтереси в цьому відношенні завжди будуть збігатися, ми сподіваємося. Водночас вони говорять речі, роблять речі, які справді ставлять нас у скрутне становище,

– заявив Рігбі.

Він також додав, що Канада розглядає зменшення закупівель у США та прагне диверсифікувати оборонні відносини, збільшуючи придбання обладнання та товарів з Європи й Індо-Тихоокеанського регіону.

У 2022 році Канада погодилася придбати 88 винищувачів F-35, які можуть майже непомітно літати на територію противника. Проте угода зіткнулася з труднощами, терміни поставки відклалися, а вартість зросла більш ніж на 27 мільярдів доларів.

Уряд Карні розглядає можливість замовлення шведських літаків Saab JAS 39 Gripen четвертого покоління для оновлення свого повітряного флоту та заміни винищувачів Boeing F/A-18 Hornet.

Інші канадці стверджують, що збереження F-35 зробить Канаду надмірно залежною від США та їхньої непередбачуваної зовнішньої політики.

Ми просто не знаємо, де будуть США через три, чотири чи п’ять років,

– сказав Рігбі.

Варто зазначити, що Пентагон зберігає певний рівень нагляду за підтримкою та модернізацією літаків навіть після їхнього продажу.

Що відомо про відносини між США та Канадою?