Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок в ефірі 24 Каналу пояснив, чим нинішній формат відрізняється від попереднього. Він також припустив, до якого сценарію можуть підвести ці контакти, але є умова, без якої нічого не зрушить.

Чим можуть завершитись перемовини в Абу Дабі?

Нинішній раунд переговорів відрізнявся від літніх спроб тим, що зараз менше публічної гри і більше ознак робочого процесу. Тоді Росія фактично виносила на перший план пропаганду і максималістські вимоги, а тепер переговори виглядають як спроба пропрацювати прикладні параметри можливого рішення.

Зараз склад переговорної групи з росіян суттєво змінився. Він має технічний характер,

– пояснив Клочок.

Він припустив, що в такому форматі могли обговорювати варіанти обмеженого припинення гарячої фази, наприклад у повітрі або на морі, а також поетапні механізми, які наближали б сторони до формату замороження війни. За його словами, це могло б стати підготовчим етапом, після якого політичне рішення ухвалюватимуть уже на найвищому рівні. Водночас він наголосив, що самі переговорні команди не можуть закрити війну, вони лише готують основу для фінальної розв'язки.

Це дійсно може бути підготовчим етапом до політичного рішення,

– зазначив аналітик.

Процес не зрушить без посередника, який буде послідовно тиснути саме на припинення війни, а не на формальні зустрічі. На його думку, зараз найбільшу наполегливість демонстрував Дональд Трамп, бо для нього завершення війни має і внутрішньополітичний, і зовнішньополітичний сенс. Аналітик пов'язав це з конкуренцією США і Китаю та бажанням Вашингтона послабити позиції Пекіна, який вигравав від нинішньої енергетичної залежності Росії.

Найбільшої наполегливості в питанні припинення війни, аніж Дональд Трамп сьогодні демонструє, ніхто,

– наголосив Клочок.

Водночас він зауважив, що очікувати швидких заяв про завершення війни найближчими днями не варто. На його думку, реалістичніше говорити про поступові кроки і проміжні домовленості, які дадуть Україні час перегрупуватися і підготуватися до подальших викликів.

Пауза у війні може стати шансом для України

Навіть якщо перемовини не дадуть швидкого політичного фіналу, вони можуть привести до проміжного результату, який змінить логіку війни. Наприклад варіант замороження гарячої фази або обмеженого перемир'я, яке дасть Україні час зібрати ресурси і переформатувати внутрішні рішення. У війні на виснаження критично важливо використати паузу не для ілюзій, а для конкретних змін у секторі оборони, економіці та виробництві зброї.

Я позитивно оцінюю те, що ці переговори відбуваються, і сподіваюся, що це може призвести до замороження гарячої фази і встановлення хоча б якогось перемир'я,

– зазначив Клочок.

Гарантій безпеки від західних партнерів чекати не варто, тому ключовим має бути власний потенціал. Аналітик пояснив, що Україні потрібно розвивати далекобійну зброю, посилювати протиповітряну оборону і нарощувати спроможності, які дадуть змогу тримати спротив у перспективі. Він також згадав приклад країн, які будували свою стійкість на технологіях та оборонній індустрії.

Тут головне, щоб наші військові, наші Збройні сили України в перспективі могли чинити спротив,

– наголосив він.

Теперішні домовленості не можна сприймати як кінець загрози. Завжди існує ризик повторного удару і пауза у війні має бути підготовкою до нового етапу протистояння. Саме тому, за його словами, нинішній переговорний процес варто оцінювати як інструмент, який може дати час, але не зніме головного виклику з України.

