Про це повідомив очільник української делегації на переговорах, секретар РНБО Рустем Умєров.

Що розповів Умєров про перший день переговорів в Абу-Дабі?

Рустем Умєров зазначив, що після тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі переговорний процес 4 лютого продовжився у форматі роботи в групах.

Разом з секретарем РНБО українська делегація працювала у складі:

глави ОП Кирила Буданова;

голови фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Давида Арахамії;

перший заступник керівника ОП Сергія Кислиці;

начальника Генштабу ЗСУ Андрія Гнатова;

заступника начальника ГУР МО Вадима Скібіцького;

радника керівника ОП Олександра Бевза.

З американського боку, за словами Умєрова, участь у консультаціях взяли спецпредставник президента США Стів Віткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, а також Джош Груенбаум, Деніел Дрісколл та генерал Алекс Гринкевич.

Російська сторона була представлена на високому військовому рівні.

Робота була змістовною та продуктивною, з орієнтацією на конкретні кроки та практичні рішення, – зауважив Рустем Умєров.

Наразі українська делегація готує доповідь президенту Володимиру Зеленському.

До речі, голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк розповів в етері 24 Каналу, що не очікує прийнятних для Києва результатів від перемовин в Абу-Дабі, окрім одного питання. Йдеться про розблокування питання обміну військовополоненими.

Чи буде продовження переговорів в Абу-Дабі 5 лютого?