Про це повідомив очільник української делегації на переговорах, секретар РНБО Рустем Умєров.
Що розповів Умєров про перший день переговорів в Абу-Дабі?
Рустем Умєров зазначив, що після тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі переговорний процес 4 лютого продовжився у форматі роботи в групах.
Разом з секретарем РНБО українська делегація працювала у складі:
глави ОП Кирила Буданова;
- голови фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Давида Арахамії;
- перший заступник керівника ОП Сергія Кислиці;
- начальника Генштабу ЗСУ Андрія Гнатова;
- заступника начальника ГУР МО Вадима Скібіцького;
- радника керівника ОП Олександра Бевза.
З американського боку, за словами Умєрова, участь у консультаціях взяли спецпредставник президента США Стів Віткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, а також Джош Груенбаум, Деніел Дрісколл та генерал Алекс Гринкевич.
Російська сторона була представлена на високому військовому рівні.
Робота була змістовною та продуктивною, з орієнтацією на конкретні кроки та практичні рішення, – зауважив Рустем Умєров.
Наразі українська делегація готує доповідь президенту Володимиру Зеленському.
До речі, голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк розповів в етері 24 Каналу, що не очікує прийнятних для Києва результатів від перемовин в Абу-Дабі, окрім одного питання. Йдеться про розблокування питання обміну військовополоненими.
Чи буде продовження переговорів в Абу-Дабі 5 лютого?
Після 16;40 4 лютого стало відомо, що завершилися тристоронні переговори між Україною, Росією та США в Абу-Дабі, ОАЕ. Вони тривали понад 4 години.
Також закінчення переговорів підтвердили 24 Каналу джерела в ОП. Співрозмовники наголосили, що нова зустріч між делегаціями очікується у четвер, 5 лютого.
Цікаво, що експерт із публічних комунікацій, публіцист Юрій Богданов припустив в етері 24 Каналу, що на переговорах Україна, США та Росія можуть домовитися 3 – 5 ключових пунктів для завершення війни. Йдеться про припинення вогню, гарантії безпеки, фінансування відновлення та обмін полоненими.