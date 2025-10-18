Адвокат адвокатского объединения "Актум" Наталья Гнатик рассказала, куда жаловаться на нарушения военных центров комплектования. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ее комментарий "РБК-Украина".
В каких случаях можно пожаловаться на ТЦК?
По словам адвоката, обычно вопрос с неправомерными штрафами и другими незаконными действиями ТЦК советуют решать в суде. Однако это может затянуться на месяцы, а в Киеве и крупных городах придется ждать еще дольше. За это время мужчине могут направить еще несколько повесток.
В большинстве приходится закрывать производство только после уплаты штрафа. Можно прийти в ТЦК для решения этого вопроса лично, но надо понимать, если вы не имеете оснований для отсрочки, то вас там мобилизуют,
– отметила Гнатик.
Мобилизация в Украине: коротко о главном
В Украине подлежат мобилизации военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет.
Украинцы в возрасте 60+ лет могут заключить годовой контракт на военную службу, при условии прохождения ВВК и соответствия определенным критериям. Юноши от 18 до 24 лет также могут подписать контракт с Силами обороны, получить финансовое вознаграждение в размере 1 миллиона гривен и определенные льготы.
Кроме этого, в определенных случаях военнообязанные имеют право на отсрочку от мобилизации. Она доступна лицам с инвалидностью или тем, кто признан непригодным по заключению военно-врачебной комиссии, родителям трех и более несовершеннолетних детей, гражданам, которые осуществляют уход за больными родителями, студентам, народным депутатам и гражданам, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время войны.