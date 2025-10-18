Адвокатка адвокатського об'єднання "Актум" Наталія Гнатик розповіла, куди скаржитись на порушення військових центрів комплектування. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на її коментар "РБК-Україна".
Дивіться також На Хмельниччині розлючені жителі гнали ТЦК палицями й розбили лобове скло: є постраждалі
В яких випадках можна поскаржитися на ТЦК?
За словами адвокатки, зазвичай питання з неправомірними штрафами та іншими незаконними діями ТЦК радять вирішувати у суді. Однак це може затягнутись на місяці, а в Києві та великих містах доведеться чекати ще довше. За цей час чоловіку можуть направити ще кілька повісток.
У більшості доводиться закривати провадження тільки після сплати штрафу. Можна прийти в ТЦК для розв'язання цього питання особисто, але треба розуміти, якщо ви не маєте підстав для відстрочки, то вас там мобілізують,
– зазначила Гнатик.
Мобілізація в Україні: коротко про головне
В Україні підлягають мобілізації військовозобов'язані чоловіки віком від 25 до 60 років.
Українці віком 60+ років можуть укласти річний контракт на військову службу, за умови проходження ВЛК та відповідності певним критеріям. Юнаки від 18 до 24 років також можуть підписати контракт із Силами оборони, отримати фінансову винагороду в розмірі 1 мільйона гривень і певні пільги.
Окрім цього, в певних випадках військовозобов'язані мають право на відстрочку від мобілізації. Вона доступна особам з інвалідністю або тим, хто визнаний непридатним за висновком військово-лікарської комісії, батькам трьох і більше неповнолітніх дітей, громадянам, які здійснюють догляд за хворими батьками, студентам, народним депутатам та громадянам, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час війни.