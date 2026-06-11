Что происходит с российской экономикой?

О том,, что изменилось для Кремля после четырех лет полномасштабной войны, пишет, DW.

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Согласно исследованию Кильского института мировой экономики (IfW) и Стокгольмского института экономик переходного периода (SITE), активы российского Фонда национального благосостояния сократились. Если перед началом войны показатель был на уровне 6,5%, то сейчас это 1,8%.

В первые годы войны (России против Украины – 24 Канал) российская экономика оказалась более устойчивой, чем многие ожидали. Однако сейчас резервы исчерпаны. Эта экономическая база значительно ослабла,

– объяснил Мориц Шуларик, президент IfW.

В то же время, по результатам исследования, в начале 2026 года дефицит российского бюджета превышал целевой уровень, который правительство заложило на весь год. К тому же сократились доходы от нефти и газа. В первом квартале 2026 года это -45% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Мориц Шуларик также добавил, что бюджетные резервы Кремля существенно исчерпаны, а в экономике прекратился рост. В частности, экономист отметил, что повышение цен на нефть вследствие войны в Иране окажет временное положительное влияние на бюджет.

Аналитики объясняют, что финансовые проблемы – не единственные сложности России.

Основное ограничение, с которым сегодня сталкивается Россия, – это доступ не к деньгам, а к рабочей силе, технологиям и производственным мощностям. Москва еще может мобилизовать дополнительные финансовые ресурсы. Однако в условиях огромного дефицита рабочей силы и действия санкций политика повышенных расходов несет в себе риск ускорить инфляцию, а не увеличить военный потенциал страны,

– подчеркнул соавтор исследования Мэттью Кляйн.

В то же время результаты аналитики показали, что Россия все больше зависит от Китая. Именно на эту страну приходится до 35% российской внешней торговли. Также КНР поставляет в Россию большую часть критически важных гражданских и военных товаров, в частности речь идет о запчастях для военной промышленности.

Зависимость Кремля от Китая также растет в сферах торговли, технологий и финансов. В свою очередь, исследователи считают, что экономическая уязвимость России растет, поэтому, у Запада есть возможности для эффективных мер. Например, ограничение теневого флота. Специалисты также отмечают, что в первую очередь нужно усилить контроль за экспортом в Россию в отношении китайских поставщиков. Также нужно принять решения для сокращения экспортных доходов России.

Напомним, что после выступления Путина на Петербургском международном экономическом форуме в Украине опровергли заявления президента России. Владимир Путин рассказывал об экономической стабильности и оптимистических сценариях развития страны.

Уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк прокомментировал заявления Путина и отметил, что реальная ситуация противоположна. А основные макроэкономические факторы и другие факторы указывают на то,, что Россия приобретает статус «государства-банкрота».