"Перемир'я" не допомогло – ліквідовано ще 840 окупантів: втрати Росії на 10 травня

З початку повномасштабної агресії загальні втрати Росії в особовому складі сягнули 1 341 110 осіб. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Дрони Сил оборони атакують логістику ворога в глибокому тилу: ISW оцінив нову тактику ЗСУ

Що відомо про втрати Росії?

Президент Зеленський розповів, що у квітні Сили оборони України ліквідували чи тяжко поранили більше ніж 35 тисяч окупантів.

Усі вони мають підтвердження. Хоча, як зауважив 24 Каналу керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, є й випадки, коли фото чи відео знищення ворога немає, тож реальні цифри можуть бути ще більшими.

У травні шалені втрати Росії продовжують рости. Попри перемир'я, організоване на 9 травня, російська армія продовжувала зменшуватися на фронті.

До слова, ще у лютому 2022 року Москва хотіла захопити Київ за три дні, але прорахувалася і переоцінила свої сили. А зараз окупувати Київ для Росії навіть складніше, ніж атакувати країни НАТО, зауважив дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол України в США (2015 – 2019), заступник голови Адміністрації Президента України (2014 – 2015) Валерій Чалий 24 Каналу.

За минулу добу росіяни втратили багато одиниць озброєння, зокрема наземних робототехнічних комплексів, артсистем та автомобільної техніки.

За офіційними даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році й до 10 травня 2026 року втрати армії загарбників склали:

особового складу – близько 1 341 110 (+840) осіб;

танків – 11 920 (+0);

бойових броньованих машин – 24 544 (+3);

артилерійських систем – 41 787 (+75);

РСЗВ – 1 782 (+2);

засобів ППО – 1 373 (+2);

літаків – 435 (+0);

гелікоптерів – 352 (+0);

наземних робототехнічних комплексів – 1 362 (+11);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 282 697 (+1 489);

крилатих ракет – 4 585 (+0);

кораблів/катерів – 33 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 95 479 (+227);

спеціальної техніки – 4 176 (+3).

Втрати ворога на 10 травня 2026 року / Фото Генштабу ЗСУ Нагадаємо, що полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан зазначив 24 Каналу, що ЗСУ здатні протистояти російській армії. Перед ними зараз стоїть головне стратегічне завдання – виснажити сили окупантів в умовах активної оборони. На думку Світана, завдяки цьому Україна утримуватиме Донбас аж до розпаду країни-загарбниці.



Тим часом адмірал Роб Бауер в інтерв'ю 24 Каналу відзначив, що Україна показує надзвичайну ефективність у відбитті атак та звільненні окупованих земель. І робить вона це на тлі послаблення західної військової допомоги.

Що буде з втратами Росії?

Політтехнолог Тарас Загородній зауважив 24 Каналу, що російська влада готується продовжувати наступальні дії влітку. Тож до бойових дій залучать ще більше військових.

Відкрито оголошувати нову хвилю мобілізації у Росії Путін побоїться, щоб не викликати обурення серед населення. До того ж у Росії зараз і без того крихка внутрішня ситуація.

Попри відсутність офіційної мобілізації, потреба у людях для війни нікуди не зникла. Тож на фронті продовжуватимуть гинути росіяни, які потрапили туди через тиск і приховану примусову мобілізацію під виглядом доукомплектування.

Є й фінансові бонуси. Але охочих все одно небагато – потік добровольців або добровільних найманців зменшується. Тож на фронті в Україні ліквідовують тих, в кого є кредитні заборгованості чи по аліментах, правопорушники тощо, розповів представник ГУР МО Андрій Юсов в інтерв'ю 24 Каналу.

Останні втрати ворога