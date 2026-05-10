"Перемирие" не помогло – ликвидировано еще 840 оккупантов: потери России на 10 мая

С начала полномасштабной агрессии общие потери России в личном составе достигли 1 341 110 человек. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Что известно о потерях России?
Президент Зеленский рассказал, что в апреле Силы обороны Украины ликвидировали или тяжело ранили более 35 тысяч оккупантов.
Все они имеют подтверждение. Хотя, как заметил 24 Канала руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, есть и случаи, когда фото или видео уничтожения врага нет, поэтому реальные цифры могут быть еще больше.
В мае безумные потери России продолжают расти. Несмотря на перемирие, организованное на 9 мая, российская армия продолжала уменьшаться на фронте.
К слову, еще в феврале 2022 года Москва хотела захватить Киев за три дня, но просчиталась и переоценила свои силы. А сейчас оккупировать Киев для России даже сложнее, чем атаковать страны НАТО, заметил дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США (2015 – 2019), заместитель главы Администрации Президента Украины (2014 – 2015) Валерий Чалый 24 Канала.
За минувшие сутки россияне потеряли много единиц вооружения, в частности наземных робототехнических комплексов, артсистем и автомобильной техники.
По официальным данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в 2022 году и до 10 мая 2026 года потери армии захватчиков составили:
- личного состава – около 1 341 110 (+840) человек;
- танков – 11 920 (+0);
- боевых бронированных машин – 24 544 (+3);
- артиллерийских систем – 41 787 (+75);
- РСЗВ – 1 782 (+2);
- средств ПВО – 1 373 (+2);
- самолетов – 435 (+0);
- вертолетов – 352 (+0);
- наземных робототехнических комплексов – 1 362 (+11);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 282 697 (+1 489);
- крылатых ракет – 4 585 (+0);
- кораблей/катеров – 33 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 95 479 (+227);
- специальной техники – 4 176 (+3).
Потери врага на 10 мая 2026 года / Фото Генштаба ВСУ
Напомним, что полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан отметил 24 Каналу, что ВСУ способны противостоять российской армии. Перед ними сейчас стоит главная стратегическая задача – истощить силы оккупантов в условиях активной обороны. По мнению Свитана, благодаря этому Украина будет удерживать Донбасс вплоть до распада страны-захватчицы.
Тем временем адмирал Роб Бауэр в интервью 24 Каналу отметил, что Украина показывает чрезвычайную эффективность в отражении атак и освобождении оккупированных земель. И делает она это на фоне ослабления западной военной помощи.
Что будет с потерями России?
Политтехнолог Тарас Загородний отметил 24 Каналу, что российские власти готовятся продолжать наступательные действия летом. Поэтому к боевым действиям привлекут еще больше военных.
Открыто объявлять новую волну мобилизации в России Путин побоится, чтобы не вызвать возмущение среди населения. К тому же в России сейчас и без того хрупкая внутренняя ситуация.
Несмотря на отсутствие официальной мобилизации, потребность в людях для войны никуда не исчезла. Поэтому на фронте будут продолжать гибнуть россияне, которые попали туда из-за давления, скрытую принудительную мобилизацию под видом доукомплектования.
Есть и финансовые бонусы. Но желающих все равно немного – поток добровольцев или добровольных наемников уменьшается. Поэтому на фронте в Украине ликвидируют тех, у кого есть кредитные задолженности или по алиментам, правонарушители и т.д., рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов в интервью 24 Каналу.
Последние потери врага
8 мая ВСУ поразили НПЗ "Ярославльский" в России. Он является важным для российской армии. На объекте возник пожар. Кроме НПЗ, поражена нефтебаза в Луганске и другие военные объекты на временно оккупированных территориях.
7 мая украинские защитники атаковали малый ракетный корабль проекта "Каракурт" в Каспийске. Он может запускать ракеты "Калибр". Повреждения ограничили возможности врага по ракетным ударам по Украине.
А ГУР отчиталось, что в апреле было 5 прицельных ударов по железнодорожной логистике вражеских войск в Крыму. Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в эфире 24 Канала отметил, что атаки на оккупированный Крым становятся все более заметными и даже влияют на общий ход войны.