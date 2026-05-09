Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Смотрите также Перемирия не существовало: военнослужащий назвал цели, которые было критически важно уничтожить ВСУ

Какая новая тактика ВСУ на фронте?

Аналитики ISW отмечают, что Силы обороны Украины активно работают по российской логистике на оккупированной Донетчине, нанося удары по линиям снабжения врага примерно в 105 километрах от фронта.

1-й корпус Нацгвардии "Азов" сообщил об атаках на российские военные цели вблизи Мариуполя и отметил, что украинские беспилотники уже перекрывают логистические пути противника в глубине до 160 километров. Также аналитики ISW 6 – 8 мая обнародовали данные геолокации, которые подтверждают удары украинских дронов по технике оккупантов на трассе Т-0509 Мариуполь – Донецк. Это примерно в 95 километрах от линии фронта.

Кроме того, беспилотники Сил обороны зафиксировали непосредственно в Мариуполе и вдоль трассы М-14, которая ведет в направлении оккупированных Запорожской и Херсонской областей.

Специалисты говорят, что эти транспортные маршруты играют ключевую роль в обеспечении российских войск. В частности, трассу Т-0509 оккупанты используют для снабжения подразделений, которые наступают на севере Донецкой области, тогда как автодорога М-14 является важным логистическим направлением для группировок России в районе Орехова и на левом берегу Днепра.

Удары украинских дронов по движущимся целям на расстоянии более 100 километров от фронта может существенно усложнить российскую логистику. Аналитики считают, что это создает эффект частичной воздушной блокады поля боя, что ослабляет возможности России как для наступления, так и для обороны от будущих контрнаступлений ВСУ.

Важно! Украинские беспилотники пока способны наносить немалый ущерб не только на поле боя, но и глубоко в тылу России. Говорится о поражении нефтеперерабатывающих заводов, объектов военно-промышленного комплекса противника и создание паники и хаоса в столице. Авиационный эксперт Константин Криволап в эфире 24 Канала объяснил, что сейчас россияне стянули имеющиеся системы ПВО для защиты Москвы, однако Украина должна сосредоточиться на ударах, которые будут иметь практический и эффективный результат.

Украина продолжает масштабировать удары средней дальности по российским тыловым объектам. Особенно заметный рост активности таких операций фиксируется с марта 2026 года, говорится в отчете.

Аналитики убеждены, что регулярные удары по российской логистике могут стать важной поддержкой для будущих контрнаступлений ВСУ. По мнению специалистов, такая тактика уже доказывала свою эффективность во время операций по освобождению части Купянска и территорий на юге Днепропетровщины.

Какова сейчас ситуация на фронте?

Российские войска продолжают штурмовать украинские позиции на Севере, поскольку стремятся создать удобную буферную зону из Сумской и Харьковской областей. Однако, по данным аналитиков Института изучения войны – все попытки тщетны.

По состоянию на 7 мая украинские войска продвинулись в восточной и северной Диброве, что в Донецкой области, отбив атаки врага.

В то же время украинские войска недавно продвинулись в направлении Гуляйполя, в частности на северо-запад от Сладкого, что к северу от Гуляйполя, а российские войска продолжали наступательные операции на запад и юго-запад от Гуляйполя.