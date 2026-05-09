На этом в эфире 24 Канала отметил военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, отметив, что важной в этой ситуации является хронология событий. Украина предложила перемирие с 6 мая, которого Россия не придерживалась, объявив режим тишины с 8 мая, чтобы иметь возможность провести спокойно парад.

Что выходит на первый план в современной войне?

Сейчас война находится на таком этапе, когда на первый план выходят не системы ПВО, а возможности наносить удары, делать каждую атаку по объектам ВПК противника еще более эффективной и масштабной. Вот это, со слов военнослужащего, сегодня для Украины принципиально важно.

Как нам обезопасить себя от ударов российской баллистики? Только запуская дроны и ракеты по территории врага, а именно военных объектах, которые вовлечены в промышленный цикл производства баллистики или БпЛА. Это наш способ защиты и наступления с воздуха, переноса войны на территорию России, демонстрации украинских возможностей,

– объяснил Мусиенко.

К сведению! В ночь на 9 мая Россия атаковала Украину баллистикой (Искандер-М) и направила по ее территории 43 беспилотника. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что удалось сбить/подавить 34 БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас", а также дроны-имитаторы. Зафиксировано попадание ракеты и 9 ударных дронов на шести локациях, а также падение обломков в двух точках.

Какие объекты врага под прицелом ВСУ?

По убеждению военнослужащего, если проанализировать атаки СОУ по России за эту неделю, то Украина может праздновать победу в информационно-психологической войне. Ведь россияне из-за этого вынуждены были вносить коррективы в проведение парадов 9 мая, в частности в 15 регионах они отменены. Это касается и некоторых авиаперелетов.

"У нас не было четкого понимания, отсутствует понятная договоренность о прекращении огня. Россия продолжала наносить удары, а украинская разведка предупредила о том, что враг системно накапливает ракеты, в первую очередь баллистические, чтобы масштабно атаковать в ближайшие дни. Так как должна действовать Украина? Сидеть и ждать этого? Нет, мы концентрируемся на том, чтобы сорвать планы врага", – отметил Мусиенко.

По пускам российских БпЛА Украина уже вышла на положительную статистику. О чем сообщил Главком ВСУ Александр Сырский. По его словам, в среднем за сутки подразделения СБС осуществляют более 11 тысяч боевых задач. В течение марта было поражено на 50% больше верифицированных целей, чем в феврале. Говорится о более 150 тысячах.

Он также отметил рост эффективности средств поражения типа Middle Strike. Дроны нанесли 350 ударов на оперативную глубину (30 – 120 километров), в том числе по местам пуска российских дронов. Среди точек, которые удалось атаковать: 143 объекта логистики и российские склады, более 50 пунктов управления оккупационной армии, 20 объектов нефтяной и энергетической отрасли России.

Какие вражеские цели были атакованы СОУ недавно?