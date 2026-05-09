Авиационный эксперт Константин Криволап в эфире 24 Канала объяснил, что в такой ситуации эмоциональный эффект не должен затмевать военную логику. По его мнению, пока россияне сосредотачивают защиту вокруг Москвы, значительно важнее попадать туда, где это больно ударит по их реальным возможностям воевать.

Смотрите также Перемирия не существовало: военнослужащий назвал цели, которые было критически важно уничтожить ВСУ

Красная площадь дает картинку, но войну останавливают другие удары

Вокруг Москвы сейчас много эмоций, но военная оценка в этой ситуации другая. Россияне стянули к столице максимум ПВО, поэтому лобовая попытка пробить эту защиту ради громкого эффекта не дает ответа на главный вопрос: изменит ли это ход войны и уменьшит ли угрозу для Украины.

К слову! В Москве 9 мая действуют жесткие ограничения из-за безопасности. В центре города массово исчезает мобильный интернет, не работают SMS, мессенджеры, банковские приложения и даже часть сайтов из так называемого "белого списка". Также в столице перекрывают улицы, а ряд станций метро временно работает только на вход и пересадку.

Определенное давление на Москву возможно, чтобы россияне не расслаблялись и не жили дальше в привычной имперской самоуверенности, но главный ресурс надо направлять туда, где удар будет иметь практический результат.

Ударим по Москве. И что? А дальше? Что это остановит войну? Нет, войну это не остановит. Это уменьшит вероятность ударов по Украине? Не уменьшит,

– сказал Криволап.

Пока столицу плотно прикрывают, уязвимыми становятся другие направления. Речь идет прежде всего о нефтепереработке, нефтяные хранилища и военно-промышленный комплекс. Он вспомнил Уоткинский завод, где производят, в частности, "Искандер-М" и "Орешник".

Что-то туда, видимо, может полететь, потому что их надо как-то держать в тонусе. Без этого они же могут расслабиться и снова начать говорить о Великой империи,

– сказал Криволап.

Именно такие объекты бьют не по символам, а по способности России изготавливать оружие, давить на Украину и продолжать войну. Это тем важнее, что российские ракеты продолжают наносить удары, а украинская ПВО каждый раз вынуждена считать ограниченный запас перехватчиков и решать, что именно можно сбить.

Я меняю один пролет над Красной площадью на удар по Уоткинскому заводу,

– подчеркнул авиационный эксперт.

По его мнению, Россию надо лишать не показательной картинки на 9 мая, а экономических и промышленных возможностей наступать, давить и стрелять по Украине. Именно это дает не эмоциональный эффект на один день, а реальный результат для фронта.

Что известно о параде 9 мая в Москве

Во время речи на параде 9 мая Путин не сказал ничего нового о войне против Украины. Он снова говорил о "русском характере", силу духа, единство фронта и тыла и якобы противостояние силам, которые поддерживает НАТО. Конкретики о так называемой "СВО" в выступлении не было.

Сам парад проходит в значительно урезанном формате. На Красной площади нет привычной военной техники, а гостей в этом году меньше, чем раньше. Рядом с Путиным сидят Лукашенко и Токаев, парадом командует Андрей Мордвичев, а отдельной показательной деталью стало появление возле Путина российского военного Леонида Рыжова, который воевал против Украины.

Сдержанное празднование в Москве показывает, что война уже бьет по внутренней ситуации в самой России. Из-за угрозы атак власти усиливают безопасность, выключает часть связи, а в некоторых городах парады вообще отменяют. Отсутствие тяжелой техники, урезанный формат и меньшее международное присутствие свидетельствуют, что Кремль все больше думает не о демонстрации силы, а о защите Москвы.

Несмотря на заявленное "перемирие", полной тишины 9 мая нет. По словам Виктора Трегубова, по состоянию на 5 утра на его направлении активных атак не фиксируют, но россияне используют паузу для перегруппировки сил. В то же время ночью враг запускает по Украине баллистическую ракету "Искандер-М" и 43 беспилотника, часть из которых сбивают, однако есть и попадания.