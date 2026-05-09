Авіаційний експерт Костянтин Криволап в ефірі 24 Каналу пояснив, що в такій ситуації емоційний ефект не має затьмарювати військову логіку. На його думку, поки росіяни зосереджують захист навколо Москви, значно важливіше влучати туди, де це боляче вдарить по їхніх реальних можливостях воювати.

Красна площа дає картинку, але війну зупиняють інші удари

Навколо Москви зараз багато емоцій, але військова оцінка в цій ситуації інша. Росіяни стягнули до столиці максимум ППО, тому лобова спроба пробити цей захист заради гучного ефекту не дає відповіді на головне питання: чи змінить це хід війни і чи зменшить загрозу для України.

До слова! У Москві 9 травня діють жорсткі обмеження через безпеку. У центрі міста масово зникає мобільний інтернет, не працюють SMS, месенджери, банківські застосунки і навіть частина сайтів із так званого "білого списку". Також у столиці перекривають вулиці, а низка станцій метро тимчасово працює лише на вхід і пересадку.

Певний тиск на Москву можливий, щоб росіяни не розслаблялися і не жили далі у звичній імперській самовпевненості, але головний ресурс треба спрямовувати туди, де удар матиме практичний результат.

Ударимо по Москві. І що? А далі? Що це зупинить війну? Ні, війну це не зупинить. Це зменшить вірогідність ударів по Україні? Не зменшить,

– сказав Криволап.

Поки столицю щільно прикривають, вразливішими стають інші напрямки. Йдеться насамперед про нафтопереробку, нафтові сховища і військово-промисловий комплекс. Він згадав Воткінський завод, де виробляють, зокрема, "Іскандер-М" та "Орєшнік".

Щось туди, мабуть, може полетіти, бо їх треба якось тримати в тонусі. Без цього вони ж можуть розслабитися і знову почати говорити про Велику імперію,

– сказав Криволап.

Саме такі об'єкти б'ють не по символах, а по здатності Росії виготовляти зброю, тиснути на Україну і продовжувати війну. Це тим важливіше, що російські ракети й далі завдають ударів, а українська ППО щоразу змушена рахувати обмежений запас перехоплювачів і вирішувати, що саме можна збити.

Я міняю один проліт над Красною площею на удар по Воткінському заводу,

– наголосив авіаційний експерт.

На його думку, Росію треба позбавляти не показової картинки на 9 травня, а економічних і промислових спроможностей наступати, тиснути і стріляти по Україні. Саме це дає не емоційний ефект на один день, а реальний результат для фронту.

Що відомо про парад 9 травня в Москві

Під час промови на параді 9 травня Путін не сказав нічого нового про війну проти України. Він знову говорив про "рускій характер", силу духу, єдність фронту й тилу та нібито протистояння силам, які підтримує НАТО. Конкретики про так звану "СВО" у виступі не було.

Сам парад проходить у значно урізаному форматі. На Красній площі немає звичної військової техніки, а гостей цього року менше, ніж раніше. Поруч із Путіним сидять Лукашенко і Токаєв, парадом командує Андрій Мордвічов, а окремою показовою деталлю стала поява біля Путіна російського військового Леоніда Рижова, який воював проти України.

Стримане святкування в Москві показує, що війна вже б'є по внутрішній ситуації в самій Росії. Через загрозу атак влада посилює безпеку, вимикає частину зв'язку, а в деяких містах паради взагалі скасовують. Відсутність важкої техніки, урізаний формат і менша міжнародна присутність свідчать, що Кремль дедалі більше думає не про демонстрацію сили, а про захист Москви.

Попри заявлене "перемир'я", повної тиші 9 травня немає. За словами Віктора Трегубова, станом на 5 ранку на його напрямку активних атак не фіксують, але росіяни використовують паузу для перегрупування сил. Водночас уночі ворог запускає по Україні балістичну ракету "Іскандер-М" і 43 безпілотники, частину з яких збивають, однак є й влучання.