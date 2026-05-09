Об этом в эфире 24 Канала рассказал представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, отметив, что обе стороны (Украина и Россия) заинтересованы использовать возможность временного прекращения огня, россияне это в частности уже делают.

Перемирие 9 мая: как ведет себя противник?

Как сообщил представитель Группировки объединенных сил с 00:00 9 мая по состоянию на 5 утра в зоне ответственности Группировки наступательных действий со стороны врага не было. Но россияне занимаются переброской своих сил на фронте.

Однако атак не было. Похоже, что о параде таки трубуються,

– подчеркнул Трегубов.