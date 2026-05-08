Кремль все больше усиливает контроль над россиянами и информационным пространством. Ищет новые, иногда шокирующие, способы пополнения армии. А Владимир Путин и его пропагандисты уже публично признают неспособность воплотить планы, в том числе и на параде к 9 мая.

Представитель ГУР МО Андрей Юсов в интервью 24 Каналу раскрыл планы России на весенне-летнюю военную кампанию, как Путин планирует превратить Россию во вторую Северную Корею. А также предупредил о намерениях Кремля относительно прямого военного вторжения в Европу.

К теме Хотят завербовать в армию почти 20 000 иностранцев: в ГУР раскрыли планы России до конца 2026 года

Парад 2026 – выстрел в ногу для России

В Москве парад не будет таким, каким привыкли обычно видеть, его сократили из-за украинских беспилотников. По вашему мнению, как это влияет на имидж российской столицы, вот такие опасения именно из-за технологий Украины?

Да и разве это парад? Это уже не то, что раньше. Сейчас бледная тень и весь мир это видит, и российские пропагандисты тоже. И на самой России это уже также отмечают и обсуждают. Это влияет.

Все опасения, истерика, которая на территории России идет, и со стороны самого Кремля, в частности, и ограничения, и этот урезанный формат – это наиболее яркие свидетельства того, как развивается российская агрессия против Украины и будут ли достигнуты так называемые цели "сво".

Напомним, что российский парад все больше выглядит ослабленным: Россия сокращает показ военной техники, ограничивает воздушную часть и усиливает меры безопасности из-за страха ударов украинских дронов и ракет. Майор ВСУ Андрей Ткачук заметил, что для Путина отказ от мероприятия означал бы признание уязвимости России и потерю символа "величия", который Кремль годами использовал для мобилизации населения и демонстрации силы перед союзниками.

Понятно, что стратегически это по меньшей мере имиджевая потеря и поражение для Путина. Безусловно, он сам и его пропагандисты годами строили путинский режим вокруг так называемого Дня Победы и "победобесия", как определенного центрального и сакрального элемента этой веры в Путина и его режим, то есть как реинкарнация и Советского Союза, и Сталина, и чего угодно на свете.

И вот видим, что они сами признают публично, что не все так однозначно.

Это означает, что украинцы достойно не просто сопротивляются, но и создали атмосферу ощущения для режима Путина, что война существует не только для Украины, но уже также и для России, и есть опасность для ее режима, и даже для таких сакральных дат и событий, как 9 мая.

Эксклюзивное интервью с Андреем Юсовым: смотреть видео

Как Россия смогла нарастить производство оружия?

Вернемся к тем вызовам, которые стоят перед Украиной. Это, в частности, технологии, которые Россия продолжает развивать. Насколько страна-агрессор сейчас делает это? Благодаря чему собственному производству или все же иностранным компонентам?

Это всегда комплексный вопрос. Россия и развивает, и ворует, и импортирует, и осуществляет контрабанду, и многое другое. Объективно, объем производства различной номенклатуры вооружений с 2022 года в России вырос. Говорится не только о чисто технологических видах вооружения, но, например, о производстве боеприпасов, но также и ракетных вооружений и танков.

Когда мы говорим о, например, бронетехнике в целом, то и ее производство в целом возросло. Но очень важно, что производство танков, которое увеличивается, это точно не только об Украине и не только для Украины. Потому что в войне, которая идет сегодня между Россией и Украиной, как раз роль тяжелой бронетехники уже несколько иная.

То есть это и о каких-то других планах Путина, очевидно. Но вместе с тем продолжается и контрабанда современных технологий.

Россия критически зависима в производстве беспилотных систем, ракетного вооружения, авиации, безусловно, от импортных комплектующих.

В частности, к большому сожалению, мы до сих пор констатируем факты и попытки обхождения ею санкций и использования иностранных компонентов, в частности стран Западного мира, который Россия пытается все равно привлекать через фирмы-прокладки, контрабанду, серые схемы. Украина активно против этого борется, но враг имеет такие возможности и результаты.

Это постоянный процесс совершенствования и активные боевые действия, полигон для испытания новых вооружений и улучшения старых. Враг пытается и это осуществлять, хотя его производственные мощности всегда находятся на определенном пределе, все идет сразу для использования на войне.

Информацию о вот таких случаях собирает в том числе и портал Warren Sanctions от Главного управления разведки. А как на такую информацию реагируют партнеры? То есть есть ли в целом реакция?

Безусловно есть и действенная. Действительно, портал "Война и санкции" – это один из таких механизмов публичного воздействия. На него сразу остро реагируют и дипломаты, и международный бизнес вместе с нашими официальными усилиями украинских дипломатов, официальных правительственных структур, межправительственных комиссий, которые работают над усилением санкционной политики или производством и предотвращением обхождения санкций.

Это работает и это заставляет реагировать многие фирмы, особенно, которые заботятся о своей репутации, брендом и именем, закрывать определенные каналы поставки.

Понятно, что не всегда только производитель и поставщик виноваты, потому что часто говорится о продаже условно гражданского оборудования, а на самом деле двойного назначения для одной фирмы, которая затем через третьи руки и страны оказывается на заводах государства-агрессора.

Это постоянный процесс, он продолжается и таким образом Украина вместе с партнерами, специалистами военной разведки, уже повлияли на десятки производителей различных комплектующих по всему миру для усиления санкционной политики против России.

Это звучит как тупик, так как иногда Россия закупает эти запчасти через третьи страны, где-то пытается заметать следы. Вот в этом плане можно еще что-то сделать?

Кроме того, есть Китай, который никуда не делся, и этот фактор безусловно Россия использует. Но в глобальном современном мире, наверное, по-другому и быть не могло бы.

Для нас всех, конечно, светлая мечта – это забор вокруг этой территории. Каждый внутри забора может себе разное представлять, но сейчас так не работает.

Мало только вести санкции, какие бы они ни были. Их нужно постоянно мониторить, следить за их выполнением.

Враг так же действует. Он имеет разветвленную систему спецслужб, агентов влияния, экономической разведки, пытаются искать и находить механизмы обхождения санкционной политики.

Враг имеет прямых международных союзников из-за рубежа, от которых так же зависит его финансовая и военная мощь. Это и Северная Корея, и до недавнего времени мы говорили об Иране, Беларусь. Россия использует все имеющиеся инструменты по полной, поэтому Украина также должна постоянно над этим работать, вместе с партнерами и своими союзниками, и она это делает.

Безумные потери и "тотальная мобилизация" в России

Замечает ли сейчас разведка признаки того, что Россия расширяет мобилизацию? И, возможно, есть всеобщая мобилизация, которой сейчас российское руководство пытается избежать?

Скрытые мобилизационные мероприятия не останавливались, они продолжаются все время. Учитывая уменьшение потока желающих, даже за обещанные плюшки и вознаграждения, такой поток добровольцев или добровольных наемников уменьшается. Поэтому привлекаются традиционно другие механизмы. Говорится о тех, у кого есть кредитные задолженности или по алиментам, правонарушители и многое-многое другое. Но и этого недостаточно.

Поэтому там, где есть скрытая мобилизация в России, а также на оккупированных украинских территориях, к сожалению, действует полностью репрессивный аппарат.

Часто это, кроме как полной тотальной мобилизацией, не назовешь.

Но вместе с тем режим сталкивается с необходимостью и постоянной дилеммой, что делать, стоит ли проводить публичные мобилизационные мероприятия.

Решения здесь до сих пор не приняты, потому что это так несет острые репутационные потери и дестабилизацию ситуации уже в самой России. Хотя это один из возможных сценариев, принимая во внимание действительно большие потери врага по всей линии фронта и успешную работу Сил безопасности и обороны по уничтожению сил и средств противника, его живой силы.

Кроме того, Кремль активно заманивает людей большими выплатами, давит на предприятия и агитирует студентов подписывать контракты. Также, по словам Петра Андрющенко, в России уже работают с подростками 16 – 17 лет через "юнармию" и другие структуры, фактически готовя резерв для будущей мобилизации. Кроме этого, Москва вербует наемников из других стран, в частности Кубы и государств Африки, чтобы перекрывать ежемесячные потери армии.

Как отмечал президент Украины, что новые привлеченные наемники едва покрывают потери, которых враг испытывает на фронте. Поэтому это все фактор. Мы внимательно следим за этим и за подобными мероприятиями также. Поэтому необходимое реагирование тоже будет.

А вот если мы немножко эту тему расширим, именно о работе СОУ и о том, что удается ликвидировать больше оккупантов, чем их пытаются пополнить в российскую армию. Как удается достигать таких результатов?

Военная разведка обычно комментирует действия врага, но когда можно похвалить Силы безопасности и обороны, коллег и собратьев, то чего бы это не сделать. Удается, и безусловно мы будем всегда вспоминать и благодарить международных партнеров, их помощи: оборонной, военной, финансовой. Это также обучение, лечение, восстановление.

Но прежде всего, это кровь, пот, усилия ребят, которые работают на передовой, наших разработчиков, операторов, спецназовцев, все тех, кто постоянно совершенствует и технику, и тактику, и приемы применения.

Находятся новые и новые способы уничтожать врага, обходить его противодействие, а он безусловно так же не стоит на месте и работает, совершенствуются. Это касается и средств радиоэлектронной борьбы, и беспилотных систем, и приемов боя, и многое другое. Поэтому Силы безопасности и обороны непрерывно развиваются.

Мы с вами общаемся в День пехоты, это тот самый хребет войска, о котором говорят. Силами каждого украинского военного, солдата, защитника и военной это удается делать. Не просто останавливать врага, но и уничтожать и освобождать территории, осуществлять контрнаступательные действия и операции.

Это постоянный процесс совершенствования работы гражданского сектора, оборонных предприятий, и тех, кто поддерживает фронт: помогает, донатит, платит налоги. И, безусловно, тех, кто воюет и проливает свою кровь.

Кремль забирает у россиян интернет: для чего это делается?

Блокировка Telegram в России достигла почти 100% и когда где-то там россияне прорываются в этот свободный мир соцсетей, они начинают возмущаться тем, что все мессенджеры работают очень медленно, а Telegram почти не работает. По вашему мнению, может ли это быть связано с потенциальной общей мобилизацией или с какими тогда факторами? Зачем Россия это делает?

Чего же они возмущаются? Рядом у них есть пример Северной Кореи. Там, в принципе, не возмущаются. Особо некому и нечего. Я думаю, что к этой модели режим Путина и стремится, то есть установления тотального контроля.

Смотрите также Россия готовится к масштабной мобилизации, а потому усиливает ограничения в соцсетях, – Зеленский

Кроме тотального контроля, создать параллельную реальность, а которой режим победил, он стабилен, сильный, все его поддерживают, все счастливы, победили в Чемпионате мира по футболу или по другим видам спорта. То есть, Россия движется к этому.

Безусловно, это страх. Хотя россиянам постоянно рассказывают, что украинские спецслужбы используют различные цифровые инструменты (конечно, что используем, как они против нас, так и украинские спецслужбы работают), но главные причины не в том. Тем более, что Telegram точно трудно обвинить в несотрудничестве с российскими спецслужбами и нелояльности к власти внутри России.

Но это поле, которое становится слишком большим и неконтролируемым в смысле полного объема информации и частных пользователей, это прямая опасность для режима.

Это страх. И страх для любого КГБ-шника, что он что-то пропустит, что-то не проконтролирует. Если они боятся условную Боню (российский блогер Виктория Боня – 24 Канал), которая выступила недавно, на самом деле с очень, по украинским меркам, "беззубыми", невинными обвинениями, но видим, что и это вызывает страх у российской пропаганды и режима.

Они играют, пробуют действовать на опережение, но тем самым вызывают только новые волны недовольства среди своих же граждан, даже среди лояльных категорий, которые ничего не хотят, кроме того, как потреблять информационный продукт, даже пророссийский, но в тех каналах, которые для них удобны.

Просто криворукие российские разработчики МАХ сделали неудобным для пользования. Его не любят сами россияне и заставить их на него переходить очень проблематично.

Ну, а "ВКонтакте", "Одноклассники" – слишком нафталиновые, ФСБ-шные продукты, чтобы даже население России тотально довольствовалось этими приложениями. Поэтому мало, хотят еще.

Здесь можно Путину лишь пожелать больше закручивать гаек, чтобы быстрее "сорвало резьбу".

Помогают ли такие пропагандистские продукты, как MAX, и массированная реклама в российских соцсетях контролировать настроения населения? Тем более что эта пропаганда нацелена на все возрастные категории – от молодежи с мультфильмами на основе искусственного интеллекта до старшей аудитории с прямыми лозунгами.

Прежде всего такое огромное количество рекламы российских пропагандистских продуктов помогает зарабатывать производителям этой рекламы и тем, кто ее размещает. Российские технологи и пропагандисты всегда специализировались на том, что хорошо умели зарабатывать.

Несмотря на то, что на самом деле они не очень хорошо выигрывали различные избирательные кампании, особенно за рубежом, зарабатывать на этом они умели. И это, я думаю, главный результат. У кого-то просто появилась еще одна дача на Рублевке или в других местах, которые им сейчас доступны.

Но что касается популярности и убеждения даже собственного населения, то с этим у них есть проблемы. И сегодня режим, с одной стороны, эти проблемы понимает и пытается не только заставлять, но и убеждать. Но качественной альтернативы предложить до сих пор не может.

Это не означает, что нам следует расслабляться. Это не значит, что российские спецслужбы стали меньше работать против нас или не смогут подавить какие-то протесты на территории России. Но такие тенденции есть.

Это пока что не Северная Корея. Путин, как бы ни хотел, все же не дотягивает до той сверхнизкой планки, на которую нацелился.

Но желаю успехов всем, кто в России хочет получать свободную информацию. Как бы ни было сложно, есть инструменты – VPN и другие средства, которые можно использовать. Как бы ни было сложно, украинские проекты "Хочу жить", "Хочу найти" и многие другие гуманитарные инициативы доступны для граждан России, которые не хотят, чтобы они сами или их родственники становились военными преступниками, и хотят узнать правду о реальных потерях и военных преступлениях путинского режима.

Почему Россия не имеет успехов в новом наступлении?

Зимой иностранные аналитики и российская пропаганда говорили о весенне-летнем наступлении России в 2026 году. Но мы понимаем, что наступление в разных волнах продолжается фактически с 2022 года. Видит ли сейчас разведка воплощение этих планов и что можно сказать о силах и средствах врага?

Вы справедливо заметили, что попытки врага вести наступательные действия и активные бои по всей линии фронта не останавливались все это время. Безусловно, время года вносит свои коррективы. Зимний, весенний, осенний и летний периоды всегда имеют свои особенности, свои планы. Это зависит от рельефа местности, наличия маскировочных и демаскировочных признаков и многих других факторов.

Все это учитывается, и под это готовятся отдельные операции. Так же учитывается перемещение сил и средств, подготовка и использование резервов. Украинские спецслужбы и военная разведка за этим следят и должным образом докладывают. Генеральный штаб имеет всю необходимую информацию.

Именно поэтому результаты врага являются такими мизерными. Если и говорить о каких-то отдельных его планах на весеннюю кампанию, то мы видим, что стратегических достижений у них точно нет, а потери в силах и средствах действительно большие.

Добавим, что Россия уже перешла к активной фазе весенне-летнего наступления, и дополнительного резкого обострения в ближайшее время ожидать не стоит. По словам представителя ОСУВ Виктора Трегубова, оккупанты сейчас не накапливают ресурсы, а активно их тратят. И российская армия почти отказалась от массового использования бронетехники, поскольку она стала легкой целью для дронов. Фронт все больше насыщается БпЛА и наземными роботизированными комплексами, которые становятся ключевыми элементами современной войны.



Поэтому здесь очень важна и пропагандистская, и информационная составляющая. Рядом с традиционной войной всегда происходит и когнитивное влияние, и информационная война. Враг пытается говорить на весь мир, что имеет победы и достижения.

Но на самом деле и украинские союзники и партнеры, и даже недружественные к нам страны владеют реальной информацией о потерях путинского режима и о его мизерных достижениях, которые за тактический уровень не выходят.

Что планирует Кремль в Европе?

Как за время полномасштабного вторжения изменилось влияние России на другие страны?

В определенной степени им стало значительно труднее. Уже ни для кого не секрет, что у россиян нет дипломатов в привычном смысле этого слова – это преимущественно агенты спецслужб, агенты влияния. Так же и спорт, и балет, и многое другое – это тоже средства и инструменты влияния.

В мире, и в Европе, и в Соединенных Штатах, и в Канаде, и во многих других странах, все больше людей начали это буквально понимать. Что речь идет не просто о культуре и спорте. Речь идет об инструментах влияния. Речь идет не просто о культурной дипломатии или что-то, что вроде бы касается литературы, а о работе российских спецслужб.

Они и дальше пробуют использовать другие инструменты, но сети агентов влияния работать стало труднее. Слишком многие уже проявили себя, слишком многие уже четко маркированы как сторонники "русского мира". И в целом Путину стало работать сложнее.

Хотя они прилагают большие усилия, пытаются влиять чуть ли не на каждые выборы, которые проходят, например, в Европе, и использовать их в свою пользу. Но в большинстве случаев им это не удается.

В частности, последние выборы в Венгрии, которые мы видели, можно назвать поражением путинской России. Не только там. Так же и ситуация в Молдове, где демократия и проевропейские силы, к счастью, удерживают ситуацию и успешно, в частности, противодействуют российским влияниям и российской пропаганде.

Обратите внимание Зеленский рассказал, какими будут отношения с Мадьяром после смены власти в Венгрии



Хотя это непростая ситуация. И опять же, поддержка популистов – от крайне правых до крайне левых – не всегда обязательно прямо о российской политике. Это может быть просто элемент хаоса и дестабилизации. А именно это и является главной целью путинского режима. Даже если не получить контроль, то посеять хаос внутри или Украины, или среди наших союзников, или в международном сообществе.

Они не прекращают тратить на это большое количество ресурсов и дальше пытаются работать. Отдельное направление – это Глобальный Юг. Отдельное направление – Африка, где Путин пытается возродить то влияние, которое когда-то имел Советский Союз, и даже нарастить его по сравнению с первыми периодами существования так называемой Российской Федерации. И на это они так же не жалеют ресурса.

Когда мы говорим о Европе и все эти угрозы из Кремля, нарративы о возможном вторжении, о том, что "можем повторить" и не только, то это, по вашему мнению, просто способ отбить у Европы желание поддерживать Украину? Или это все же нулевая фаза, то есть подготовка к возможной большой войне?

Это всегда параллельные сценарии, подготовка сразу к нескольким сценариям. Такие угрозы могут быть как элементом плана, который будет включать дальнейшие действия уже кинетического воздействия, то есть традиционные военные операции, так и самодостаточные информационно-психологические операции.

Когда российская пропаганда угрожала Украине, начиная не с 2022 года, а значительно раньше, это была прелюдия к будущей войне или просто расшатывание ситуации? Думаю, на эту тему еще долго будут дискутировать, но факт мы уже увидели.

Сначала годами может продолжаться артподготовка пропагандой и когнитивным воздействием, потом начинается гибридная фаза, а дальше – прямая военная операция.

Безусловно, наши союзники и международные партнеры, в частности разведывательное сообщество, внимательно следят за развитием этих событий и просчитывают различные сценарии – от попыток расшатать ситуацию и дестабилизировать ее до вполне реальных военных рисков.

Можно ли считать дипломатическим ударом по России то, что Украина заходит в регионы, которые Кремль традиционно считал своей зоной влияния, в частности в Сирию, где ранее без российского посредничества такое сотрудничество было почти невозможным?

Любой успех Украины в условиях российской агрессии, которая продолжается, безусловно, является ударом по возможностям России. И по меньшей мере это репутационный удар.

Так, в сложных условиях полномасштабной войны мы можем констатировать, что Украина нарастила свою субъектность в мире. И в тех регионах, где традиционно мы не были слишком сильно представлены. Особенно в тех регионах, которые Россия традиционно считала своей сферой влияния.

Вы упомянули Сирию. Путин не смог защитить свой партнерский диктаторский режим. Хотя они сохраняют там определенные возможности и влияния, и те же военные базы для них остаются принципиально важными. Но это уже не то влияние, которое было раньше. И мы можем говорить еще об одном внешнеполитическом поражении путинского режима.

И не только там. Поэтому да, Украина пытается активно проводить дипломатическую, экономическую политику и политику безопасности в регионах, которые Россия считает своими зонами влияния. Это нормально. Украина должна защищать собственные национальные интересы в рамках международного права и вместе со своими партнерами по всему миру. И видим, что это достаточно успешно получается, еще раз подчеркну, в очень сложных условиях.

Как Украина довела Россию до страха перед 9 мая?

Если подытожить наш разговор и вернуться к 9 мая, то в 2022 году Россия угрожала ядерными ударами и рассказывала, что Путин до этой даты выполнит все свои планы, а теперь в 2026 году уже сама через посредников просит Киев не бить по Кремлю, Красной площади и гостям парада. Как нам удалось довести Россию до такого состояния?

Единство – это главный фактор. И наше сопротивление, и борьба Сил безопасности и обороны на фронте, которая продолжается – это главные факторы.

Говорится не только об обороне. Это постоянное развитие, это постоянное прощупывание слабых мест противника. И так, Украина теперь имеет все большее влияние вглубь территории государства-агрессора. И этот процесс продолжается, он не останавливается.

Наше единство и готовность к борьбе заставляет агрессора сегодня, по сути, признавать, что даже в такие сакральные и важные для себя даты он зависим от Украины и Киева.

В то же время и Украина, и президент Украины заняли четкую позицию. Мы говорим, что нам нужен мир. Пожалуйста, перемирие, но оно должно быть справедливым. И желательно, чтобы речь шла о справедливом длительном мире без манипуляций и без продолжения российской военной агрессии.

И эту позицию видит и ценит весь мир. Поэтому я думаю, что безусловно попытки манипуляций и провокаций со стороны России еще будут. Но для всего мира уже очевидно, что это именно манипуляции и провокации.

Украина и украинское стремление к миру, к собственной безопасности, к защите международной безопасности и права здесь однозначны и очевидны для всего мира.

Поддерживаем Силы обороны Украины. Вместе к победе. Слава Украине!