Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в ефірі 24 Каналу пояснив, що з воєнного погляду передумов для великої атаки зараз немає. Водночас, за його словами, для іншого сценарію Росії не потрібні такі самі ресурси, як у війні проти України.

Для гібридної атаки Росії не потрібна велика армія

З воєнного погляду передумов для прямого вторгнення в країни НАТО зараз немає. Але, за оцінкою Петра Андрющенка, це не означає, що Кремль відмовився від самої ідеї тиску на Альянс.

Нагадаємо! Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що Росія може розглядати гібридні операції проти НАТО раніше, ніж це прогнозували на 2027 – 2032 роки. На це, зокрема, впливають публічні суперечки всередині НАТО та ЄС, а також втрата для Кремля угорського напрямку після поразки Віктора Орбана.

У такому випадку Росія може обрати не фронтальний сценарій, а значно простіший формат, який не потребує ані великої мобілізації, ані перекидання сотень тисяч військових.

З точки зору потенційної атаки на НАТО в нього достатньо ресурсів, як би дико це не прозвучало,

– зауважив Андрющенко.

Він нагадав, що саме так свого часу починалася окупація Криму. Якщо йдеться про країни Балтії, то для першого етапу такої агресії Росії, за його словами, вистачило б обмеженого контингенту. Причому ці сили Москва може взяти не лише з українського фронту, а й з інших своїх угруповань, які не задіяні у війні проти України.

10 – 20 тисяч особового складу буде більш ніж достатньо, щоб у якомусь гібридному вигляді вторгнутись у країни Балтії,

– наголосив керівник Центру вивчення окупації.

Він вважає, що такий ресурс у Росії є вже зараз. І якщо Кремль справді піде на спробу перевірити НАТО на міцність, то робитиме це не великою війною, а локальним і гібридним тиском.

Росія хоче прощупати слабкі місця НАТО

Такі сценарії, за оцінкою Петра Андрющенка, у Кремлі розглядають не лише як локальну операцію проти окремої країни. Для Москви це ще й спосіб перевірити, як швидко й жорстко Альянс реагуватиме на гібридний тиск. Саме тому увага часто зосереджена на країнах Балтії, де Росія може спробувати діяти через провокації, обмежені силові акції та постійне нагнітання біля кордонів.

Путін дійсно і його генеральний штаб розглядають такі варіанти різного роду прощупування цих червоних ліній і можливості атак на НАТО,

– зазначив Андрющенко.

Він звернув увагу, що в Естонії вже фіксують збільшення російського контингенту навколо Нарви й готуються саме до гібридного сценарію. На його думку, сама демонстрація готовності до відбиття такої атаки вже є важливим стримувальним сигналом для Кремля. Схожа логіка, за його словами, спрацювала і в Балтійському морі, коли після жорсткої реакції Швеції та Фінляндії швидко зійшли нанівець історії з пошкодженням кабелів.

Така атака на НАТО – це питання дискредитації НАТО як організації,

– наголосив керівник Центру вивчення окупації.

Окрім цього, Росія розраховує ще й на побічний ефект для війни проти України. Якщо в Європі з'явиться нова точка напруги, частина уваги, ресурсів і допомоги неминуче зміститься туди. Саме в цьому Москва і бачить для себе додаткову перевагу.

Що відомо про підготовку Росії до можливих дій проти НАТО?