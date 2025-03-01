Вона сказала що українці були "дуже упертими". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прессекретарку Білого дому Керолайн Левітт у ефірі Fox News.

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Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Дональд Трамп був "у захваті" від економічної угоди, запропонованої Києву, та наголосила, що американська сторона прагне миру. Водночас, за її словами, українці були "дуже упертими".

Як сказав президент Трамп, добре, що камери працювали, бо американці та весь світ побачили, з чим Трамп і його команда мають справу за лаштунками на переговорах з українцями,

– зазначила Левітт.

Вона підкреслила, що для досягнення миру необхідний діалог між сторонами.

"Зазвичай обидві сторони трохи незадоволені угодою. Президент Зеленський цього не розуміє", – додала речниця Білого дому.

Водночас Білий дім опублікував допис у X зі словами: "Америка перш за все". А демократична партія відповіла на це, написавши: "Путін перш за все".