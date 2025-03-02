У лютому 2025 року росіяни окупували 192 квадратних кілометри, що свідчить про зниження темпів у півтора раза порівняно з попереднім місяцем. У Генштабі розповіли про поточну ситуацію на фронті, передає 24 Канал.

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На яких напрямках Росія найктивніша

На Куп'янському напрямку агресор проводив 3 наступальні дії біля Новоосинового та Загризового, отримав відсіч.

Ворог наступав біля Загризового: дивіться на карті

На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Нове, Новомихайлівка, Ямполівка, Макіївка та в напрямку Катеринівки.

Росіяни штурмував Ямполівку: дивіться на карті

На Торецькому напрямку ворог здійснив 15 атак в районах населених пунктів Кримське, Дачне, Торецьк та Диліївка.

Ворог атакував у районі Кримського: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 27 штурмових дій агресора у бік Нової Полтавки, Тарасівки, Єлизаветівки, Променя, Котлярівки, Надіївки, Покровська, Піщаного, Удачного, Преображенки, Богданівки, Андріївки та Улаклів.

Росіяни штурмували у напрямку Нової Полтавки: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку противник здійснив 11 атак в районах населених пунктів Костянтинопіль, Бурлацьке та Скудне.

Окупанти атакують у районі Бурлацького: дивіться на карті

На Гуляйпільському напрямку ворог 3 рази атакував позиції наших захисників у районах Привільного та Чарівного.

Противник атакував біля Чарівного: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку окупаційні війська 4 рази штурмували позиції Сил оборони в районах П'ятихаток, Нестерянки та Кам'янського.

Сили оборони відбили штурм росіян у районі Нестерянки: дивіться на карті

На Придніпровському напрямку наші воїни успішно відбили одну атаку противника.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Там наші воїни відбили 16 штурмових дій загарбників. До слова, Deep State зазначає, що ситуація для ЗСУ в Курській області погіршилася через вогневий контроль противника над логістикою Сил Оборони.