Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Deep State у телеграм-каналі проєкту.

До теми "Поважаю їх роботу": Сирський розповів про суперечності з DeepState

Яка ситуація в Курській області склалася для ЗСУ

Аналітики розповіли, що, починаючи з січня, росіяни нарощували свої спроможності контролю нашого пересування у Курській області. Однак з нашого боку, з якихось причин, не ухвалювали відповідні рішення, щоб усунути цю проблему.

Протягом лютого вона (критична ситуація – 24 Канал) почала досягати свого піка, а найбільші ускладнення почалися після втрати Свердликового, яке пробували відновлювати теж не найкраще продуманим чином,

– пишуть у Deep State.

Експерти наголошують, що противник мав можливість прорватися в Новеньке, наростивши певне угрупування і продовжує це робити, відчувши попередній успіх.

"Сказати, що вони мають можливість легко закріпитися в селі не можна, адже там апріорі складно це зробити через відсутність села як такого, та й сама місцевість не сприяє цьому", – мовиться у дописі.

У Deep State зазначили, що, очевидно, буде прийнято рішення про проведення стабілізаційних заходів у напрямку Новенького, бо цей випадок набрав навіть публічного розголосу. Але чим це завершиться і чи візьме для себе противник за принципову ціль там закріпитися – покаже час.

Ресурси у ворога, за даними аналітиків, для цього є, і вони намагаються там облаштуватися.

Неприємним моментом є також просування ворога вздовж кордону між населеними пунктами Журавка – Новеньке. Саме з цього району здійснюється найбільша кількість ураження по логістиці, яка проходить від Юнаківки в Суджу і стан справ у тому районі почав погіршуватися давно,

– пишуть аналітики.

Експерти зазначають, що велика кількість бійців наголошує на цій проблемі, і з цим необхідно щось терміново робити, адже наслідки вже є неприємними у вигляді уражень не одного десятка засобів пересування.

"Противник продовжує накопичення в районі Свердликового, продовжує здійснювати тиск і найгіршим сценарієм буде вихід кацапів безпосередньо на краю Суджі, хоча вогневим контролем вони практично вже там..." – резюмували у Deep State.