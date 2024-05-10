Авіаексперт і провідний науковий співробітник НАУ Валерій Романенко в інтерв'ю для 24 Каналу розповів, що російські літаки відстають від їх аналогів, що виготовлені у країнах першого світу. Проєкт виявився провальним.

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Новий мотлох Росії

Росіяни позиціонують їх "новітній" Су-57 як винищувач п'ятого покоління, проте насправді це не так. На розробку цього літака витратили мільярди доларів – як Росія, так і Індія, яка також була залучена до виробництва.

Річ у тому, що ще у 2018 році Індія відмовилася від розробки Су-57 з Москвою, адже тоді було зрозуміло, що це не стане "винищувачем п'ятого покоління". Навіть у випадку повного доступу до західних деталей та відсутності санкцій російські інженери не змогли б виготовити такий технологічний виріб.

Згідно з концепцією п'ятого покоління, двигун борта має бути захищений від відповідного радіоелектронного обладнання. Максимально захищений від теплового випромінювання. Цього росіяни не зробили. У них дотепер всі побудовані Су-57 мають двигуни так званого першого етапу. Такі самі, як стоять на четвертому плюс-плюс поколінні – на Су-35 та Су-34,

– пояснює Романенко.

Важливо! Окрім цього, російський Су-57 не має ефективних систем передачі тактичної інформації. Тобто американські літаки мають змогу побачити зенітний комплекс і не входячи у небезпечну зону передати інформацію артилерії. Російський винищувач так не може.

Проблеми з технологіями

Також у росіян часто ламаються радіолокаційний комплекс системи управління озброєнням, а також комп'ютер, від якого залежить взагалі робота всіх систем літака. Бортовий комп'ютер Ш-121 та БЦОМ ІМА БК низької якості та постійно відмовляють. Росіяни навіть збирали нараду, аби розібратися, чому так сталося.

Причина у тому, що російський виробник процесорів "Ельбрус" через санкції був змушений відмовитися від постачань продукції для міноборони через санкції. Контрабандою чи потягом неможливо завести обладнання для нарощування кристалів для мікропроцесорної техніки – через технологічність.

Звісно, росіяни намагатимуться замінити обладнання, але це потребуватиме і додаткових випробувань, і багато часу. Росіяни хотіли, не маючи інтелекту, на лише одному нахабстві нагнути світ. Проте виявляється, що технологічно виготовляти сучасну зброю без допомоги Заходу вони не можуть. Відстають на одне-два покоління,

– пояснює експерт.

Всього росіяни створили 11 Су-57, з яких один розбили під час випробувань. У 2022-му вони випустили 6 літаків, але вже у 2023 році – тільки два. Й одразу після цього проводили збори виробників радіоелектронних комплектуючих через масові збої основного обладнання. Фактично вони зупинили виробництво до того моменту, поки не зможуть розв'язати технічні проблеми.

Втрати росіян не критичні