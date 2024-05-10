Авиаэксперт и ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко в интервью для 24 Канала рассказал, что российские самолеты отстают от их аналогов, изготовленных в странах первого мира. Проект оказался провальным.

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Новый хлам России

Россияне позиционируют их "новейший" Су-57 как истребитель пятого поколения, однако на самом деле это не так. На разработку этого самолета потратили миллиарды долларов – как Россия, так и Индия, которая также была привлечена к производству.

Дело в том, что еще в 2018 году Индия отказалась от разработки Су-57 с Москвой, ведь тогда было понятно, что это не станет "истребителем пятого поколения". Даже в случае полного доступа к западным деталям и отсутствия санкций российские инженеры не смогли бы изготовить такое технологическое изделие.

Согласно концепции пятого поколения, двигатель борта должен быть защищен от соответствующего радиоэлектронного оборудования. Максимально защищен от теплового излучения. Этого россияне не сделали. У них до сих пор все построенные Су-57 имеют двигатели так называемого первого этапа. Такие же, как стоят на четвертом плюс-плюс поколении – на Су-35 и Су-34,

– объясняет Романенко.

Важно! Кроме этого, российский Су-57 не имеет эффективных систем передачи тактической информации. То есть американские самолеты могут увидеть зенитный комплекс и не входя в опасную зону передать информацию артиллерии. Российский истребитель так не может.

Проблемы с технологиями

Также у россиян часто ломаются радиолокационный комплекс системы управления вооружением, а также компьютер, от которого зависит вообще работа всех систем самолета. Бортовой компьютер Ш-121 и БЦОМ ИМА БК низкого качества и постоянно отказывают.

Причина в том, что российский производитель процессоров "Эльбрус" из-за санкций был вынужден отказаться от поставок продукции для минобороны из-за санкций. Контрабандой или поездом невозможно завести оборудование для наращивания кристаллов для микропроцессорной техники – из-за технологичности.

Конечно, россияне будут пытаться заменить оборудование, но это потребует и дополнительных испытаний, и много времени. Россияне хотели, не имея интеллекта, на только одной наглости нагнуть мир. Однако оказывается, что технологически изготавливать современное оружие без помощи Запада они не могут. Отстают на одно-два поколения,

– объясняет эксперт.

Всего россияне создали 11 Су-57, из которых один разбили во время испытаний. В 2022-м они выпустили 6 самолетов, но уже в 2023 году – только два. И сразу после этого проводили собрание производителей радиоэлектронных комплектующих из-за массовых сбоев основного оборудования. Фактически они остановили производство до того момента, пока не смогут решить технические проблемы.

Потери россиян не критичны