Ответ на этот вопрос дал в интервью 24 Каналу авиаэксперт и ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко. Он также рассказал, стоит ли оценивать потери россиян в авиации как критические.

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Потери россиян в авиации далеки от критических

Согласно официальным данным Генштаба и ГУР, в 2024 году Силы сопротивления уничтожили и поразили целый ряд российских самолетов. Собственно, речь идет не только о применении дальнобойных комплексов ПВО, но и об атаках на вражеские аэродромы с помощью беспилотников. Впрочем, как отметил Валерий Романенко, нельзя утверждать, что все эти удары серьезно повлияли на способность оккупантов наносить удары по военным и гражданским объектам Украины.

Фактически единственными действительно болезненными потерями врага за этот год было уничтожение самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Сбитие стратегического бомбардировщика Ту-22М3, к сожалению, не повлекло такого серьезного психологического воздействия на россиян, как, например, потеря крейсера "Москва" или потопление десантных кораблей. Тем более россияне официально объяснили падение борта технической неисправностью,

– говорит Романенко.

Что же касается самолетов ДРЛО, то их поражение является принципиальным. Первый А-50 военные преступники потеряли за 100 с чем-то километров от украинской границы, второй – за 250.

Эксперт отметил, что сейчас россияне фактически и используют А-50 только для ПВО Крыма. Когда имеют подозрение, что Украина будет наносить удары с Су-24 по полуострову, они пригоняют на несколько дней борт ДРЛО "поболтаться" в воздухе. Причем, как отметил Романенко, прилетает он не со своей основной базы в Иваново, а из Ахтубинска, который используется как своеобразный временный оперативный аэродром.

По состоянию на сейчас, как констатирует Романенко, в Москве до сих пор не приняли решение об использовании А-50: что делать, забыть о них как об очень удобном средстве разведки или же рисковать. При этом в случае потери бортов заменить их оккупационному войску будет крайне трудно, ведь все, что связано со сложной радиоэлектроникой, является больным местом для путинских инженеров. Количество А-50 является крайне ограниченным, а самолет, который планировался им на замену, – А-100 "Премьер" по большому счету еще проходит испытания и вообще является больше единичным изделием, чем массовым.

Эксперт рассказал, что украинские военные были близки к поражению этого самолета во время атаки по Таганрогу. Тогда дрон прилетел в то место, где накануне стоял этот борт, но оккупанты перед этим почему-то завели его в ангар. Поэтому удар прошелся по пустому месту. "Так что каких-то простых решений для захватчиков пока не существует. Когда ДРЛО были в безопасности, оккупанты могли видеть объекты в нашем воздушном пространстве на большом расстоянии. Грузовые Ан-26 – на километров 500, истребители – где-то на 300, крылатые ракеты – на 250. Сейчас же обнаружить их для захватчиков является проблемой", – объясняет эксперт.

Согласно словам Валерия Романенко, пока нельзя говорить о том, что передача Украине дальнобойных баллистических ракет ATACMS может существенно помочь проредить российскую авиацию. К сожалению, поражения, нанесенные Силами обороны, пока не привели к перебазированию своих бортов на территорию страны-агрессора.

Пока что все удары были локальными. Была атака по Бердянску, когда пострадали вертолеты К-52. Но, согласно порталу Oryx, за всю полномасштабную войну таких "вертушек" потеряли лишь 35 из примерно 140 имеющихся. Более того, эти вертолеты россияне еще и могут выпускать. В целом потери авиации я оцениваю как 15 – 20%, не более. Это очень далекий до критического показатель, который враги могут более-менее перекрыть производством,

– добавляет Романенко.

Эксперт отметил, что поражения российских систем противовоздушной обороны являются более чувствительными для противника. Однако в том же Крыму приспешники главы Кремля Путина сконцентрировали такое количество комплексов, что, даже принимая во внимание регулярные атаки, существенной "дыры" еще не образовалось.

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