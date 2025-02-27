Розвідка Південної Кореї вважає, що КНДР відправила додаткові війська на війну проти України. Про це пише 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Що відомо про це

ЗМІ Південної Кореї цитують розвідку держави. Водночас там не говорять про кількість тих військових, які КНДР могла додатково відправити в Росію для війни проти України.

Точна кількість залишається невідомою.

Додаткові сили також нібито відправили в Курську область, де північнокорейські війська і раніше виконували бойові завдання.

Раніше керівник ГУР Кирило Буданов окреслював втрати КНДР у війні проти України на боці Росії. За його словами, первинне угрупування північнокорейських військ у Курській області складало 12 тисяч осіб, з них "виведені з ладу" 4 тисячі.

Росія вже отримала по 120 систем 170-міліметрових і 240-міліметрових артилерійських установок, а цього року планує отримати 148 ракет типу КН-23.