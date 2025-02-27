Разведка Южной Кореи считает, что КНДР отправила дополнительные войска на войну против Украины. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что известно об этом

СМИ Южной Кореи цитируют разведку государства. В то же время там не говорят о количестве военных, которые КНДР могла дополнительно отправить в Россию для войны против Украины.

Точное количество остается неизвестным.

Дополнительные силы также якобы отправили в Курскую область., где северокорейские войска по-прежнему выполняли боевые задания.

Ранее руководитель ГУР Кирилл Буданов определял потери КНДР в войне против Украины на стороне России. По его словам, первичная группировка северокорейских войск в Курской области составляла 12 тысяч человек, из них "выведены из строя" 4 тысячи.

Россия уже получила по 120 систем 170-миллиметровых и 240-миллиметровых артиллерийских установок, а в текущем году планирует получить 148 ракет типа КН-23.