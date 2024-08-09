У місцевих ЗМІ зазначають, що, на жаль, надходить інформація про поранених та загиблих.
Дивіться також У Сумах пролунали вибухи
Ворог вдарив по супермаркету в Костянтинівці
У місцевих телеграм-каналах близько опівдня 9 серпня повідомили, що війська Росії вдарили по Костянтинівці
Так, сталося влучання в "Екомаркет". Там почалася пожежа.
Зрештою, ворожі дії російської армії підтвердив Андрій Єрмак.
Удар по супермаркету в Костянтинівці – черговий терор росіян. Війна з цивільними – це все, що вони вміють. Росія має відчути сповна розплату за все, що вона робить,
– написав він.
Ворог вдарив по супермаркету в Костянтинівці: дивіться відео
Окупанти завдали удару по супермаркету у Костянтинівці: дивіться відео
Увага! На відео присутня нецензурна лексика
В Донецькій ОВА розповіли про постраждалих внаслідок атаки ворога. Так, за словами голови місцевої ОВА, Вадима Філашкіна, щонайменше поранено 7 людей.
"Це черговий цілеспрямований удар по місцю скупчення людей, черговий акт терору від росіян", – зазначив Філашкін.
Він розповів, що один із поранених перебуває у важкому стані. Йому надають необхідну медичну допомогу.
Відомо, що на місці працюють поліція, рятувальники, медики та всі відповідальні служби.
За словами Філашкіна, остаточні наслідки обстрілу встановлюються.
Росія вдарила по супермаркету в Костянтинівці / Фото Вадима Філашкіна, місцевого телеграм-каналу