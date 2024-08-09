Що вже відомо про вибухи в Сумах, чергові терористичні атаки та нові воєнні злочини росіян – пише 24 Канал.
Зверніть увагу Приносять страшні руйнування: що відомо про КАБи, якими Росія атакує Сумщину
Пуски КАБ тактичною авіацією на Сумщині.
"Суспільне" повідомило, що в Сумах пролунали вибухи.
Пуски КАБ російською авіацією на Сумщині.
Повітряні сили повідомили про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.
Загроза застосування авіаційних засобів ураження!
– наголосили українські військові.
Вночі Росія атакувала Україну "Шахедами". Усі 27 дронів-камікадзе оборонці неба збили.
Ворожі ударні БпЛА, зокрема, збили в Сумській області.
Повітряні сили повідомили про пуски КАБ тактичною авіацією на Сумщині.