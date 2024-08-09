Що вже відомо про вибухи в Сумах, чергові терористичні атаки та нові воєнні злочини росіян – пише 24 Канал.

Зверніть увагу Приносять страшні руйнування: що відомо про КАБи, якими Росія атакує Сумщину

До речі, оперативні деталі атаки агресора – в нашому телеграмі.

12:21, 9 серпня Пуски КАБ тактичною авіацією на Сумщині.

12:12, 9 серпня "Суспільне" повідомило, що в Сумах пролунали вибухи.

09:24, 9 серпня Пуски КАБ російською авіацією на Сумщині.

09:14, 9 серпня Повітряні сили повідомили про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження!

– наголосили українські військові.

08:45, 9 серпня Вночі Росія атакувала Україну "Шахедами". Усі 27 дронів-камікадзе оборонці неба збили. Ворожі ударні БпЛА, зокрема, збили в Сумській області.