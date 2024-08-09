Що вже відомо про вибухи в Сумах, чергові терористичні атаки та нові воєнні злочини росіян – пише 24 Канал.

Зверніть увагу Приносять страшні руйнування: що відомо про КАБи, якими Росія атакує Сумщину

12:21, 9 серпня

Пуски КАБ тактичною авіацією на Сумщині.

12:12, 9 серпня

"Суспільне" повідомило, що в Сумах пролунали вибухи.

09:24, 9 серпня

Пуски КАБ російською авіацією на Сумщині.

09:14, 9 серпня

Повітряні сили повідомили про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.

Загроза застосування авіаційних засобів ураження!
– наголосили українські військові.

08:45, 9 серпня

Вночі Росія атакувала Україну "Шахедами". Усі 27 дронів-камікадзе оборонці неба збили.

Ворожі ударні БпЛА, зокрема, збили в Сумській області.

02:30, 9 серпня

Повітряні сили повідомили про пуски КАБ тактичною авіацією на Сумщині.