Что уже известно о взрывах в Сумах, очередных террористических атаках и новых военных преступлениях россиян – пишет 24 Канал.

Обратите внимание Приносят страшные разрушения: что известно о КАБах, которыми Россия атакует Сумскую область

12:21, 9 августа Пуски КАБ тактической авиацией на Сумщине.

12:12, 9 августа "Суспильное" сообщило, что в Сумах прогремели взрывы.

09:24, 9 августа Пуски КАБ российской авиацией на Сумщине.

09:14, 9 августа Воздушные силы сообщили об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении. Угроза применения авиационных средств поражения!

– подчеркнули украинские военные.

08:45, 9 августа Ночью Россия атаковала Украину "Шахедами". Все 27 дронов-камикадзе защитники неба сбили. Вражеские ударные БПЛА, в частности, сбили в Сумской области.