Об этом сообщил начальник Константиновской ГВА. После российской атаки Сергей Горбунов обратился к местным жителям с призывом.

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По состоянию на 13:00 уже известно о 17 раненых и 2 погибших в результате авиационного удара России по супермаркету в городе Константиновка. Председатель МВА сообщил, что поисково-спасательная операция на месте преступления оккупантов продолжается.

Не рискуйте жизнью и здоровьем своим и своих близких, особенно детей! Примите единственно правильное решение – эвакуируйтесь в более безопасные регионы нашей страны на период ведения активных боевых действий, в которых, к сожалению, на сегодня находится наша община,

– подчеркнул Сергей Горбунов.

Обратите внимание! По вопросам эвакуации обращайтесь по телефонам: 050 567 88 87, 095 036 16 19, 093 420 18 83.