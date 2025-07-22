По данным депутатов, правки добавили в законопроект № 12414. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на нардепов Ярослава Железняка, Анастасию Радину и главу "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина.

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Как правки к законопроекту могут повлиять на НАБУ и САП?

Документ предусматривает изменения в УПК относительно особенностей досудебного расследования дел, связанных с исчезновением людей без вести при особых обстоятельствах в условиях военного положения.

По словам Радиной, туда добавили правки, которые "делают САП декоративной институцией и предусматривают полную зависимость деятельности НАБУ и САП от воли генерального прокурора". В частности, как сообщили депутаты, правками к законопроекту генпрокурор наделяется полномочиями: