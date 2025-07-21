Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление послов G7 в Украине.

К теме СБУ и ОГП задержали "крота" ФСБ в НАБУ: его курировал заместитель руководителя охраны Януковича

Что говорят в G7 о проверках и обысках в НАБУ?

Послы G7 отметили, что внимательно следят за расследованием в отношении нескольких сотрудников НАБУ по подозрению в преступлениях.

Мы встретились сегодня с НАБУ, имеем серьезные опасения и намерены обсудить эти события с руководством правительства,

– говорится в заявлении.

Дипломаты напомнили, что поддерживают "прозрачность, независимые институты и надлежащее управление" и ценят партнерские отношения в Украине "для совместной борьбы с коррупцией".

Как отреагировали на события с НАБУ в ЕС?

Прокомментировала также ситуацию с НАБУ и госпожа посол ЕС в Украине Катарина Матернова. Она написала, что Украина достигла значительного прогресса в проведении реформ – особенно во время войны, защищаясь от российской агрессии.

"Сейчас как никогда важно сохранить достижения реформ, чтобы сохранить поддержку, необходимую для победы над врагом", – добавила госпожа посол Европейского Союза.

К слову, в СБУ и ОГП сообщили, что задержали одного из руководителей детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова по подозрению в ведении бизнеса с Россией. Впоследствии стало известно, что правоохранители также задержали "крота", который работает в элитном, закрытом подразделении "Д-2" и шпионил для ФСБ.