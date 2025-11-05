Про це пише 24 Канал з посиланням на НАБУ і САП.
Що відомо про хабарництво посадовиці філії "Енергоатому"?
Посадовицю "Атоменергомашу" викрили на систематичному хабарництві. Вона мала домовленості з представником приватного товариства й особисто отримувала гроші за оплату виконаних робіт і за те, що її компанія не перешкоджатиме підряднику виконувати його зобов’язання.
Така "винагорода" сягала від 10% до 15% від вартості робіт. Загалом за пів року вона отримала неправомірну вигоду в розмірі близько 1,67 мільйона гривень. Але її платили доларами, тож "на руках" вона мала 40 200 доларів.
А загальний розмір неправомірної вигоди, яку вона вимагала, становив понад 6,6 мільйона гривень.
Правоохоронці затримали заступницю генерального директора "Атоменергомашу" за підозрою в хабарництві. Триває досудове розслідування.
Корупційні схеми в державних компаніях: останні новини
У Дніпрі затримали начальницю відділу екоінспекції за підозрою в незаконному збагаченні. У неї вилучили незадекларовані сотні тисяч доларів та євро. Під час обшуків також виявили коштовності та дорогі авто. Посадовиці загрожує позбавлення волі.
НАБУ оголосило підозру двом посадовцям Держспецзв’язку та двом представникам приватних компаній у справі про розкрадання коштів під час закупівель безпілотників. В органі кажуть, що готові сприяти слідству для з’ясування всіх обставин можливої корупції.
Наприкінці жовтня ДБР викрило на неправомірному заволодінні коштами львівського бізнесмена Ігоря Гриневича та колишнього голову правління "Укренерго" Володимира Кудрицького. Розмір вкраденого сягає десятки мільйонів гривень.