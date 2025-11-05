Про це пише 24 Канал з посиланням на НАБУ і САП.

Що відомо про хабарництво посадовиці філії "Енергоатому"?

Посадовицю "Атоменергомашу" викрили на систематичному хабарництві. Вона мала домовленості з представником приватного товариства й особисто отримувала гроші за оплату виконаних робіт і за те, що її компанія не перешкоджатиме підряднику виконувати його зобов’язання.

Така "винагорода" сягала від 10% до 15% від вартості робіт. Загалом за пів року вона отримала неправомірну вигоду в розмірі близько 1,67 мільйона гривень. Але її платили доларами, тож "на руках" вона мала 40 200 доларів.

А загальний розмір неправомірної вигоди, яку вона вимагала, становив понад 6,6 мільйона гривень.

Правоохоронці затримали заступницю генерального директора "Атоменергомашу" за підозрою в хабарництві. Триває досудове розслідування.

