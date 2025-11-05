Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на НАБУ і САП.

Что известно о взяточничестве чиновницы филиала "Энергоатома"?

Чиновницу "Атомэнергомаша" разоблачили на систематическом взяточничестве. Она имела договоренности с представителем частного общества и лично получала деньги за оплату выполненных работ и за то, что ее компания не будет препятствовать подрядчику выполнять его обязательства.

Такое "вознаграждение" достигало от 10% до 15% от стоимости работ. Всего за полгода она получила неправомерную выгоду в размере около 1,67 миллиона гривен. Но ее платили долларами, поэтому "на руках" она имела 40 200 долларов.

А общий размер неправомерной выгоды, которую она требовала, составил более 6,6 миллиона гривен.

Правоохранители задержали заместителя генерального директора "Атомэнергомаша" по подозрению во взяточничестве. Продолжается досудебное расследование.

