Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на НАБУ і САП.
К теме Схема на миллионы гривен: разоблачили преступников, присваивавших электроэнергию госпредприятий
Что известно о взяточничестве чиновницы филиала "Энергоатома"?
Чиновницу "Атомэнергомаша" разоблачили на систематическом взяточничестве. Она имела договоренности с представителем частного общества и лично получала деньги за оплату выполненных работ и за то, что ее компания не будет препятствовать подрядчику выполнять его обязательства.
Такое "вознаграждение" достигало от 10% до 15% от стоимости работ. Всего за полгода она получила неправомерную выгоду в размере около 1,67 миллиона гривен. Но ее платили долларами, поэтому "на руках" она имела 40 200 долларов.
А общий размер неправомерной выгоды, которую она требовала, составил более 6,6 миллиона гривен.
Правоохранители задержали заместителя генерального директора "Атомэнергомаша" по подозрению во взяточничестве. Продолжается досудебное расследование.
Коррупционные схемы в государственных компаниях: последние новости
В Днепре задержали начальницу отдела экоинспекции по подозрению в незаконном обогащении подозрению в незаконном обогащении. У нее изъяли незадекларированные сотни тысяч долларов и евро. Во время обысков также обнаружили драгоценности и дорогие авто. Чиновнице грозит лишение свободы.
НАБУ объявило подозрение двум должностным лицам Госспецсвязи и двум представителям частных компаний по делу о хищении средств при закупках беспилотников. В органе говорят, что готовы содействовать следствию для выяснения всех обстоятельств возможной коррупции.
В конце октября ГБР уличило в неправомерном завладении средствами львовского бизнесмена Игоря Гриневича и бывшего председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого. Размер украденного достигает десятки миллионов гривен.