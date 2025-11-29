Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на иностранного корреспондента журнала The Economist Оливера Кэрролла.

Смотрите также Принуждение Украины к капитуляции: как Виткофф помог России "продать" свой план Трампу и как на это реагируют в США

Что известно о переговорах в США

Кэрролл сообщил, что, по его данным, генерал Буданов отправился в США. Возможно, как глава переговорной делегации. Впрочем, информация требует подтверждения.

Переговоры, похоже, продолжаются. Трамп не собирается позволять украинским проблемам помешать заключению неравного мира,

– подчеркнул журналист.

Также он рассказал, что Андрей Ермак планировал вылететь в Майами в этот уикенд, чтобы провести переговоры с командой Трампа относительно следующих шагов в подготовке мирного соглашения.

По словам лица, знакомого с этой темой, встречу отменили.

Кто поехал на переговоры вместо Ермака?