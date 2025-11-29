Про це пише 24 Канал із посиланням на іноземного кореспондента журналу The Economist Олівера Керролла.
Що відомо про переговори в США
Керролл повідомив, що, за його даними, генерал Буданов вирушив до США. Можливо, як глава переговорної делегації. Втім, інформація потребує підтвердження.
Переговори, схоже, тривають. Трамп не збирається дозволяти українським проблемам завадити укладенню нерівного миру,
– підкреслив журналіст.
Також він розповів, що Андрій Єрмак планував вилетіти до Маямі цього вікенду, щоб провести переговори з командою Трампа щодо наступних кроків у підготовці мирної угоди.
За словами особи, обізнаної з цією темою, зустріч скасували.
Хто поїхав на переговори замість Єрмака?
Нагадаємо, ЗМІ писали, що уже колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак планував у США провести переговори з командою Трампа, але 28 листопада він був звільнений із займаної посади.
Рустем Умєров поїде на переговори в США замість Андрія Єрмака. Україна та США хочуть узгодити позиції щодо миру перед поїздкою Стіва Віткоффа й зятя Трампа, бізнесмена Джареда Кушнера до Москви.
Уранці 29 листопада стало відомо, що українська делегація на чолі з Рустемом Умєровим і Сергієм Кислицею вирушила на переговори у Флориду.