Про це пише 24 Канал із посиланням на іноземного кореспондента журналу The Economist Олівера Керролла.

Дивіться також Примус України до капітуляції: як Віткофф допоміг Росії "продати" свій план Трампу та як на це реагують у США

Що відомо про переговори в США

Керролл повідомив, що, за його даними, генерал Буданов вирушив до США. Можливо, як глава переговорної делегації. Втім, інформація потребує підтвердження.

Переговори, схоже, тривають. Трамп не збирається дозволяти українським проблемам завадити укладенню нерівного миру,

– підкреслив журналіст.

Також він розповів, що Андрій Єрмак планував вилетіти до Маямі цього вікенду, щоб провести переговори з командою Трампа щодо наступних кроків у підготовці мирної угоди.

За словами особи, обізнаної з цією темою, зустріч скасували.

Хто поїхав на переговори замість Єрмака?