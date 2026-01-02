Сразу несколько источников в медиа сходятся во мнении, что главой ГУР станет действующий руководитель Службы внешней разведки, передает 24 Канал.

Кто заменит Буданова в ГУР?

Издание "Украинская правда" со ссылкой на собеседник в команде Владимира Зеленского написало о том, что во главе ГУР станет Олег Иващенко, который сейчас руководит СВР.

Такую же информацию распространили журналистка Юрия Забелина и нардеп Ярослав Железняк.

Железняк отметил также, что раньше было очень много слухов, что Буданову позволят выбрать кого-то из своих заместителей ГУР на эту должность.

Позже Владимир Зеленский подогрел догадки в СМИ. Вечером он сообщил, что провел с Иващенко совещание. В конце своего поста президент добавил, что с сегодняшнего дня Олег Иващенко продолжит служить Украине на позиции военной разведки Украины.

Напомним, что Олег Иващенко – украинский военный и разведчик, имеет звание генерал-лейтенанта. Его назначили председателем Службы внешней разведки Украины в конце марта 2024 года.

Ранее он занимал высокие должности в военной разведке, в частности был первым заместителем начальника ГУР и заместителем начальника разведки Генштаба ВСУ.