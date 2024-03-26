Президент уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Это стало неожиданностью, ведь Данилов возглавлял СНБО с 2019 и не заявлял, что хочет покинуть пост.

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Кто стал новым главой СВР

Владимир Зеленский своим указом назначил главой Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко. Об этом свидетельствует указ №189/2024, который появился на сайте официального интернет-представительства президента. Документ датирован 26 марта.

Для того, чтобы Александр Литвиненко смог занять должность секретаря СНБО, Зеленский уволил его с должности главы Службы внешней разведки Украины. Об этом говорится в указе №187/2024 от 26 марта.

Александр Литвиненко возглавлял Службу внешней разведки с 23 июля 2021 года. До того в 2014 – 2019 годах был заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Что известно об Олеге Иващенко, который возглавил Службу внешней разведки

Об этом генерал-лейтенанте немного информации. СМИ называют его выходцем из ГУР, ведь в 2017 – 2019 годах он был заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины по разведке, а в 2021-м – первым заместителем начальника Главного управления разведки Минобороны Украины.

Также есть данные, что в марте 2022 года Иващенко наградили орденом Богдана Хмельницкого III степени за участие в боевых действиях.

Биографии нового главы СВР на сайте ведомства еще нет.