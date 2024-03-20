Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в эфире ютуб-передачи "УП. ИТОГИ". Он считает, что через некоторое время историки в летописи внесут тот факт, что нашему государству удалось буквально разбудить Европу и показать ей, какой является настоящая Россия.

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Украина защищает не только себя

Пройдет время, и когда историки будут описывать эти события, они напишут следующим образом: Украина в конце концов разбудила Европу. Мы своими действиями пробудили Европу. Они были в таком, скажем так, политическом засыпании, считали что нет никаких угроз со стороны авторитарной, автократической, тоталитарной России. В конце концов, к ним сейчас начало доходить, что это очень опасно,

– подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что наше государство защищает не только себя. Оно защищает также всю Европу от российских захватчиков и имперских замашек Кремля.

Ранее Данилов резко пригрозил Путину

Когда начались так называемые "выборы" президента в России секретарь СНБО Алексей Данилов пригрозил Владимиру Путину. Он заявил, что кремлевский диктатор глубоко ошибается, если он считает, что война не придет на территорию страны-агрессора. Соответствующее мнение он высказал относительно операции РДК и Легиона "Свобода России".

Я хочу сказать, что если Путин считает, что война не придет на территории России, он глубоко ошибается. Она придет и придет довольно далеко. И если сегодня они уже начинают страдать на расстоянии 800 – 900 километров, то, поверьте, ближайшее время это уже будут тысячи километров,

– отметил Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что наше государство не даст "спокойно жить этой твари" до тех пор, пока он не уберется с территории Украины.

Обратим внимание, что 20 марта стали известны результаты этих так называемых "выборов". После обработки 100% протоколов Владимир Путин якобы получил рекордную поддержку со стороны россиян. Он обошел остальных кандидатов с результатом 87,29%.