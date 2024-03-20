На цьому секретар РНБО Олексій Данілов наголосив в ефірі ютуб-передачі "УП. ПІДСУМКИ". Він вважає, що через деякий час історики в літописи внесуть той факт, що нашій державі вдалося буквально розбудити Європу та показати їй, якою є справжня Росія.

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Україна захищає не лише себе

Пройде час, і коли історики будуть описувати ці події, вони напишуть наступним чином: Україна врешті-решт розбудила Європу. Ми своїми діями збудили Європу. Вони були в такому, скажімо так, політичному засинанні, вважали що немає ніяких загроз з боку авторитарної, автократичної, тоталітарної Росії. Врешті-решт, до них зараз почало доходити, що це дуже небезпечно,

– наголосив Данілов.

Секретар РНБО підкреслив, що наша держава боронить не лише себе. Вона захищає також усю Європу від російських загарбників і імперських замашок Кремля.

Раніше Данілов різко пригрозив Путіну

Коли розпочалися так звані "вибори" президента у Росії секретар РНБО Олексій Данілов пригрозив Владіміру Путіну. Він заявив, що кремлівський диктатор глибоко помиляється, якщо він вважає, що війна не прийде на територію країни-агресорки. Відповідну думку він висловив щодо операції РДК та Легіону "Свобода Росії".

Я хочу сказати, що якщо Путін вважає, що війна не прийде на території Росії, він глибоко помиляється. Вона прийде і прийде доволі далеко. І якщо на сьогодні вони вже починають потерпати на відстані 800 – 900 кілометрів, то, повірте, найближчим часом це вже будуть тисячі кілометрів,

– зауважив Данілов.

Секретар РНБО наголосив, що наша держава не дасть "спокійно жити цій потворі" доти, поки він не забереться з території України.

Звернімо увагу, що 20 березня стали відомі результати цих так званих "виборів". Після опрацювання 100% протоколів Владімір Путін буцімто отримав рекордну підтримку з боку росіян. Він обійшов решту кандидатів з показником 87,29%.